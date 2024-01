Nationalcoach verrät: Lewandowski "enorm frustriert"

IMAGO/Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock

Für Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski und den FC Barcelona läuft es in dieser Saison nicht nach Plan

Der polnische Nationaltrainer Michał Probierz hat in einem Interview bestätigt, dass Superstar Robert Lewandowski beim FC Barcelona in diesen Tagen alles andere als zufrieden ist. Gleichzeitig nahm er den Ex-Profi des FC Bayern vor der scharfen Kritik in Schutz.

Wenn ein Schuldiger für die sportliche Krise des FC Barcelona gesucht wird, picken sich spanische Medien seit einigen Wochen konsequent Robert Lewandowski als Sündenbock heraus. Der Pole ist dabei ein leichtes Ziel, schließlich hat er selbst die Latte in seiner ersten Barca-Saison sehr hoch gelegt (33 Tore in 46 Spielen). Bestätigten konnte der Stürmer dieses Level in der aktuellen Spielzeit (13 Tore in 29 Spielen) aber nicht.

"Mit der Kritik an Robert bin ich nicht einverstanden", verteidigte der polnische Nationaltrainer Michał Probierz seinen Superstar nun in einem Interview auf der Verbands-Homepage. "Ich könnte es verstehen, wenn er schlecht und der FC Barcelona gut spielen würde. Aber das gesamte Barcelona-Team spielt schlecht und ist es ist sehr schwer für Robert, einen Weg da raus zu finden."

Robert Lewandowski "enorm frustriert"

Er selbst sehe, dass Lewandowski in jedem Spiel sein Bestes gebe, betonte Probierz: "Aber er bekommt nicht viele Möglichkeiten. Und wenn er selbst mal eine Chance vorbereitet, kann sie ein anderer Spieler nicht nutzen." Insgesamt werde der Ex-Bayern-Star in Spanien daher "zu negativ" betrachtet. "Es geht in die falsche Richtung", sagte der Nationaltrainer.

Gleichzeitig gab Probierz aber auch zu, dass sich auch Lewandowski sein zweites Jahr bei den Katalanen anders vorgestellt hat. "Die Situation des Vereins frustriert ihn enorm", verriet der 51-Jährige, der immerhin in diesem Teil die Berichterstattung in Spanien bestätigte. Auch dort ist immer wieder die Rede davon, dass der Stürmer angesichts der sportlichen Rückschläge enttäuscht sei.