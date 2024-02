Ronaldo verpasst Testspiel gegen Messi

Hussein Malla/AP/dpa

Cristiano Ronaldo verpasst ein weiteres Duell mit Lionel Messi auf dem Platz. Der Portugiese werde beim Testspiel gegen Inter Miami am Donnerstag (19.00 Uhr MEZ) nicht auflaufen, kündigte Trainer Luis Castro von Ronaldos Club Al-Nassr am Mittwoch an.

Ronaldo laborierte laut Berichten zuletzt an einer Wadenverletzung. "Cristiano ist in der Endphase seiner Erholung, bevor er wieder zum Team stößt. Wir gehen davon aus, dass er in den kommenden Tagen wieder mit dem Team arbeiten wird. Also wird er offensichtlich fehlen für das Spiel", sagte Castro bei einer Pressekonferenz.

Messi und Ronaldo spielten beide lange in der spanischen Primera Division. Zusammen haben sie 13 der vergangenen 15 Ballon d'Ors für den besten Fußballer der Welt gewonnen. Für Miami ist der Trip nach Saudi-Arabien Teil der Saisonvorbereitung. Die Major League Soccer beginnt am 21. Februar mit einem Heimspiel für Miami.