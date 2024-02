Poldi haut mal wieder ein Traumtor raus

IMAGO

Lukas Podolski hat mal wieder gut gebrüllt

Lukas Podolski und sein linker Fuß - eine Fußball-Liebesgeschichte. Einer, der der Rio-Weltmeister von 2014 im Spätherbst seiner Karriere ein weiteres Kapitel hinzugefügt hat.

Wenn Lukas Podolski den Ball bekommt und Platz hat, sind 25 oder 30 Meter gar nix. Das hat der 38-Jährige in der polnischen Liga für Gornik Zabrze einmal mehr unter Beweis gestellt.

Beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft bei Gliwice (seiner Geburtsstadt) traf Prinz Poldi in der 65. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0. Podolski bekam in zentraler Position die Murmel, packte seinen linken Hammer aus und hämmerte den Ball aus circa 30 Metern fulminant in den Giebel. Es war das dritte Saisontor für den früheren Nationalspieler - eine Bude aus der Kategorie "Tor des Jahres".

Podolski hat bereits zweimal das Tor des Jahres erzielt. 2022 - ebenfalls für Gornik Zabrze - und 2017, bei seinem letzten Länderspiel im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gegen England. Sein Tor gegen die "Three Lions" war fast deckungsgleich mit seinem Kunstschuss in Gliwice. Das Tor des Monats schoss der Weltmeister von 2014 sogar 13 Mal.

🇵🇱 Goal: Lukas Podolski | Piast Gliwice 0-3 Górnik Zabrzepic.twitter.com/fCetn1zvCo — FootColic ⚽️ (@FootColic) 10. Februar 2024

Lukas Podolski im Spätherbst seiner Karriere

Podolski spielt seit 2021 für Gornik Zabrze in der polnischen Liga. Zuvor hatte er nach seinem zweiten Kapitel beim 1. FC Köln (2009 bis 2012) eine Tour d'Europe mit Abstecher nach Fernost hingelegt. Der Angreifer speilte für den FC Arsenal, Inter Mailand und Galatasaray, ehe er 2017 ein Japan-Abenteur wagte und drei Jahre für Vissel Kobe spielte.

Nach einer Rückkehr in die Türkei zu Antalyaspor (2020/21) kehrte Podolski 2021 in sein Geburtsland Polen zurück, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Für Gornik Zabrze machte er seither 67 Ligaspiele und schoss 17 Tore.

Im DFB-Trikot lief Podolski von 2004 bis 2017 auf. Höhepunkt seiner Karriere war der Gewinn des WM-Pokals bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.