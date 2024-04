Rakitic über Emery: "Die Bayern hätten ihn sicher genossen"

imago sportfotodienst

Mit Unai Emery arbeitete Ivan Rakitic beim FC Sevilla erfolgreich zusammen

Bei seiner Trainersuche soll der FC Bayern auch über Unai Emery nachgedacht haben, der Spanier verlängerte jedoch lieber bei Aston Villa. Dass der deutsche Rekordmeister und der Starcoach nicht zusammengefunden haben, findet der frühere Schalker Ivan Rakitic durchaus schade.

"Unai ist einer der besten Trainer, die ich in meiner Karriere bisher gehabt habe. Die Bayern hätten ihn sicher genossen", sagte Rakitic im Gespräch mit der "Bild".

Mit Emery hatte der Kroate beim FC Sevilla erfolgreich zusammengearbeitet, heute verdient der Mittelfeld-Routinier seine Brötchen in Saudi-Arabien bei Al-Shabab.

Rakitic schwärmte: "Mit seiner Art ein Team zu führen, ist er einer der Wenigen, die es schaffen, eine enge Verbindung zu einem kompletten Kader mit über 20 Spielern aufzubauen und dieses beizubehalten."

Emery überzeuge "nicht nur jeden von seiner Idee eines schnellen Angriffsfußballs – er versteht auch die verschiedenen Charaktere in seiner Mannschaft und weiß, welche Ansprache sie jeweils benötigen", hob der 36-Jährige hervor.

Finden Unai Emery und der FC Bayern doch noch zusammen?

Neben Emery haben sich auch Xabi Alonso und Julian Nagelsmann gegen ein Engagement beim FC Bayern entschieden. Neuer Favorit der Münchner Bosse ist nun Ralf Rangnick, der noch die österreichische Nationalmannschaft betreut.

Emery dagegen will sein Projekt bei Aston Villa vorantreiben und unterschrieb daher bis 2027. Wenige Spieltage vor Schluss befindet sich der Klub in der Premier League sensationell auf Champions-League-Kurs.

"Auch dieser Erfolg überrascht mich nicht, das ist kein Zufall", verriet Rakitic: "Unai ist durch seine internationale Erfahrung jetzt noch besser als zu unserer Zeit in Sevilla. Er ist ein Trainer auf absolutem Spitzen-Niveau!"

Trotzdem könnte sich der einstige Schalke-Profi vorstellen, dass Emery eines Tages doch noch an der Säbener Straße aufschlagen könnte.

"Emery hat jetzt bei Aston Villa verlängert, aber im Fußball weiß man nie, was in Zukunft passieren wird", merkte Rakitic an.