Wegen Tah: Muss Upamecano den FC Bayern verlassen?

IMAGO/Michael Taeger

Dayot Upamecano könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bemüht sich der FC Bayern um eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Abwehr-Star Jonathan Tah. Sollte der Nationalspieler tatsächlich nach München wechseln, könnte Dayot Upamecano im Gegenzug verkauft werden.

Laut "Sky" und "Bild" sollen erste Gespräche zwischen Vertretern des FC Bayern und Tahs Management bereits stattgefunden haben. Der Innenverteidiger steht in Leverkusen noch bis 2025 unter Vertrag und soll keine Ausstiegsklausel besitzen.

Bayer will mit seinem Stammspieler verlängern, die Lockrufe von der Säbener Straße sollen den formstarken Tah gleichwohl nicht kalt gelassen haben.

Beim FC Bayern bilden Matthijs de Ligt, Eric Dier, Min-jae Kim und Dayot Upamecano derzeit die Innenverteidigung. Keiner der vier Abwehr-Stars war unter dem scheidenden Trainer Thomas Tuchel in dieser Saison gesetzt.

Mindestens ein Spieler aus dem prominenten Quartett müsste wohl weichen, sollte sich Tah schlussendlich für die Offerte des deutschen Rekordmeisters entscheiden.

Wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk am Donnerstag enthüllte, wäre Upamecano in diesem Falle erster Verkaufskandidat. In den vergangenen Monaten hat der Franzose den Anschluss verloren, zahlreiche folgenschwere Patzer kosteten ihn seinen Platz im Team.

FC Bayern: Dayot Upamecano bei Manchester United gehandelt

Da Upamecanos Arbeitspapier beim FC Bayern noch bis 2026 gültig ist, könnte ein Transfer eine beträchtliche Summe in die Kassen des Champions-League-Halbfinalisten spülen.

Unlängst hatte der 25-Jährige noch angekündigt, den Konkurrenzkampf annehmen zu wollen, eine Flucht aus München käme für ihn nicht in Frage.

Tah dürfte jedoch kaum bei den Bayern unterschreiben, sollte ihm zuvor nicht eine klare Perspektive als Leistungsträger aufgezeigt werden. Anders gesagt: In der internen Hierarchie stünde der Noch-Leverkusener voraussichtlich direkt vor Upamecano.

Interesse an dem wankelmütigen Defensivmann soll zuletzt Manchester United gezeigt haben. Die Red Devils hätten das nötige Kleingeld, um Upamecano aus seinem Vertrag zu lösen.