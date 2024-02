Real Madrid leistet sich überraschenden Patzer

IMAGO/Goal Sports Images

Real Madrid stolpert bei Rayo Vallecano

Fußball-Rekordmeister Real Madrid ist im spanischen Titelrennen überraschend gestolpert.

Im Stadt-Duell bei Rayo Vallecano kam das Team von Carlo Ancelotti am Sonntag nur zu einem 1:1 (1:1). Der Vorsprung des Tabellenführers (62) auf den FC Girona beträgt damit vorerst sechs Punkte, der erste Verfolger tritt am Montagabend bei Athletic Bilbao an.

Titelverteidiger FC Barcelona (54) hatte am Vortag 2:1 (1:0) bei Celta Vigo gewonnen.

Ex-Weltmeister Toni Kroos kam fünf Tage nach dem 1:0 bei RB Leipzig in der Königsklasse erst ab der 70. Spielminute zum Einsatz, in der Nachspielzeit musste Dani Carvajal (90.+5) mit Gelb-Rot vom Feld.

Joselu (3.) traf früh für die Gäste, die seit sieben Spielen ungeschlagen sind. Auf der Gegenseite gelang Raul de Tomas (27.) per Handelfmeter beim Debüt des neuen Cheftrainers Inigo Perez der Ausgleich.