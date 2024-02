Klopp feiert Ex-VfB-Kapitän ab

IMAGO/David Blunsden

Da haben sich zwei gefunden: Jürgen Klopp und Wataru Endo

Jürgen Klopp holt mit dem FC Liverpool seinen achten Titel. In einem dramatischen Spiel gewinnen die Reds in der Verlängerung gegen den FC Chelsea das Finale im League Cup. Der Liverpool-Trainer schwärmte anschließend von dem Ex-Stuttgarter Wataru Endo.

Das 1:0 in der Verlängerung im League-Cup-Endspiel gegen den FC Chelsea war ein ganz besonderer Sieg für Jürgen Klopp. "Was hier heute Nachmittag passiert ist, ist absolut verrückt", sagte der Trainer nach der Partie. "Was für eine Akademie voller Charakter. Es ist unglaublich, was passiert ist."

Besondern Lob erntete sein Mittelfeld-Duracell-Hase Wataru Endo.

"Oh mein Gott, was für ein Spieler. Bei der Sieger-Zeremonie hatte er die steifsten Beine, die ich je gesehen habe", witzelte Klopp.

Nach 120 Minuten Dauereinsatz musste Endo später mit Krücken und einem Entlastungsschuh das Stadion verlassen. Der Japaner dominierte das Geschehen im Mittelfeld und war einer der noch verbliebenen Routiniers. Klopp hatte wegen anhaltender Verletzungsprobleme seiner Stars viele Talente reingeschmissen.

Kapitän Virgil van Dijk erlöste sein Team mit einem Kopfballtor in der 118. Minute. Für Endo war es der erste, für Klopp schon der achte Titel. In der Premier League, Europa League und im FA Cup könnten weitere folgen.

Klopp: "Er ist eine Maschine"

"Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wir hatten Glück, dass wir ihn geholt haben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Wataru in drei oder vier Jahren einen weiteren langfristigen Vertrag in Liverpool unterschreiben wird, denn er mag 30 oder 31 sein, aber er ist eine Maschine", sagte Klopp augenzwinkernd.

Der Mittelfeldspieler sei "fußballerisch außergewöhnlich, defensiv hervorragend" und gebe dem Team "viel Verständnis für viele Dinge". "Top-Entwicklung. Er ist einfach sehr hilfreich. Sehr hilfreich", lobhudelte Klopp.

Endo war im Sommer für rund 25 Millionen Euro vom damals abstiegsbedrohten VfB Stuttgart nach England gewechselt und schlug dort nach einer Eingewöhnungsphase ein.