IMAGO/MB Media

Bukayo Saka ist der Torgarant beim FC Arsenal

Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. In Paris zerbrechen sich die Macher schon die Köpfe um die Nachfolge des Giganten-Stürmers. PSG soll für den auserkorenen Favoriten bereit sein, 140 Millionen Euro zu bezahlen.

Noch ist es nicht offiziell, aber es ist so gut wie sicher: Kylian Mbappé bricht nach sieben Jahren in Paris seine Zelte ab und wechselt im kommenden Sommer zu Real Madrid. Laut übereinstimmenden Medienberichten geht es nur noch um letzte Details im Vertrag.

Selbst Trainer Luis Enrique geht von einem Wechsel aus. Er erklärte die frühe Auswechslung seines Topstars gegen Monaco wie folgt: "Kylian wird 50 Tore schießen und 25 Vorlagen geben, egal mit welchem Trainer, egal mit welcher Mannschaft. Offensichtlich ist seine unmittelbare Zukunft nicht hier, also werden wir andere Lösungen testen müssen."

PSG hat Top-Stürmer von FC Arsenal im Visier

Das ist auch Paris Saint-Germain bewusst. Im Hintergrund arbeitet PSG schon an der Suche nach einem legitimen Nachfolger im Sturmzentrum.

Alls Wunschkandidat hat sich offenbar Arsenal-Angreifer Bukayo Saka herauskristallisiert. Wie das spanische Portal "Fichajes" berichtet, führe der 22-Jährige die Short List der Pariser an.

Der Angreifer ist einer der wichtigsten Leistungsträger bei den Gunners und hält die Londoner mit 13 Toren und 10 Assists in 26 Spielen im engen Titelrennen der Premier League. Auch in der Königsklasse erzielte er in sechs Spielen sieben Scorerpunkte. Der Vertrag des Briten läuft noch bis 2027.

Saka könnte zum Rekordtransfer von Arsenal werden

Doch das soll für PSG kein Hindernis sein. Dort sei man gewillt, tief in die Tasche zu greifen. Dem Bericht zufolge plane PSG mit einer Transferofferte in Höhe von 140 Millionen Euro. Ein Preis, den Arsenal wohl eher nicht ablehnen kann. Mit 140 Millionen Euro wäre Saka der Rekordverkauf des FC Arsenal.

Saka wurde in der Jugendabteilung des FC Arsenal ausgebildet. In der Nationalmannschaft Englands kam er schon auf 32 Einsätze.