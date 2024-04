Kane will Lewandowski-Rekord knacken

IMAGO/Philippe Ruiz

Harry Kane erzielte schon 35 Bundesligatore für den FC Bayern

Harry Kane trifft und trifft und trifft für den FC Bayern - und schielt nach wie vor auf Robert Lewandowskis Bundesliga-Rekord.

"Es ist möglich, aber ich muss mich beeilen, ich muss in den nächsten Wochen ein paar Tore schießen", sagte der Engländer nach dem 2:1-Sieg des deutschen Rekordmeisters gegen Eintracht Frankfurt, bei dem er beide Treffer erzielte.

Kane steht in seiner ersten Saison im deutschen Oberhaus damit bei 35 Toren. 41 Mal traf Lewandowski in der Saison 2020/2021 für den FC Bayern - eine Bestmarke für die Ewigkeit, so schien es zumindest damals.

"Wie gesagt, es ist da, es ist in Reichweite. Aber es wird von den letzten drei Spielen abhängen", sagte Kane. Der FC Bayern trifft noch auswärts auf den VfB Stuttgart und 1899 Hoffenheim sowie daheim auf den VfL Wolfsburg.

Kane bescheinigte den Münchnern nach dem Arbeitssieg gegen die SGE "eine gute Performance, insbesondere in der ersten Halbzeit". Dass es zur Pause nur 1:1 stand sei "ein bisschen unglücklich" gewesen, konstatierte der 30-Jährige, "wir hatten einige Chancen. Insgesamt war es ein schwieriges Spiel."

FC Bayern droht "hartes Spiel" gegen Real Madrid

Einfach wird es für den FC Bayern auch am Dienstag nicht, wenn das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid ansteht. Kane verwies mit Blick auf den Königsklassen-Kracher auf das "Momentum" aus dem Frankfurt-Spiel und ergänzte: "Ich hoffe, dass wir das Selbstvertrauen mit in das Spiel am Dienstag nehmen können."

Gegen die Königlichen werde es "ein hartes Spiel, wir müssen das Level von den Arsenal-Spielen erreichen, oder sogar mehr. Real hat ein fantastisches Team und eine große Historie im Wettbewerb Ich freue mich sehr auf die Atmosphäre in der Arena".

Auch Trainer Thomas Tuchel bezeichnete den Sieg als "beste Vorbereitung" auf Real, "das ist nicht selbstverständlich und auch nicht einfach. Von daher ein dickes Kompliment an die Mannschaft".