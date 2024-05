Bremen-Abschied von Werder-Star "definitiv möglich"

IMAGO/nordphoto GmbH / Straubmeier

Marvin Ducksch (l.) könnte Werder Bremen im Sommer verlassen

Marvin Ducksch ist in dieser Saison der beste Scorer im Trikot von Werder Bremen. Zwölf Tore hat er in der laufenden Bundesliga-Saison erzielt, hinzu kommen sieben Torvorbereitungen. Trotz dieser ordentlichen Werte sollen die Bremer bereit sein, ihren Mittelstürmer im Sommer abzugeben.

Wie es jetzt in einem "Sky"-Bericht hieß, soll ein Abschied des gebürtigen Dortmunders aus der Hansestadt "definitiv möglich sein". Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg sei ein Vereinswechsel des Angreifers sogar wahrscheinlich, da der derzeitige Tabellenelfte gesprächs- und verkaufsbereit seil soll.

Ducksch selbst hat derzeit noch das große Ziel vor Augen, von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-EM im Sommer nominiert zu werden. Grundsätzlich werden dem 30-Jährigen dabei allerdings nur noch Außenseiterchancen eingeräumt, hat er doch in den vergangenen zwölf Bundesliga-Partien nur magere drei Treffer erzielt.

Sollte für den Stürmer im Sommer Schluss sein an der Weser, könnte es für Ducksch möglicherweise außerhalb Europas weitergehen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es nämlich Interessenten aus der saudi-arabischen Wüste für den Offensivmann geben, der mit 31 Saisoneinsätzen im deutschen Fußball-Oberhaus lediglich ein Spiel gelbgesperrt verpasst hat.

Ausstiegsklausel bei Werder-Angreifer bekannt

Die Bedingungen für einen Ducksch-Transfer sind weitestgehend bekannt: Nach "Sky"-Infos soll der Werder-Star eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Arbeitspapier stehen haben, wonach er den Verein für rund sieben Millionen Euro Ablöse verlassen könnte.

Unter Umständen geht es für Ducksch im Sommer dann "eine Kategorie" höher, wie es in dem Medienbericht weiter hieß. In seiner über zehnjährigen Profi-Karriere hat der Torjäger bis dato nämlich noch kein Vereinsspiel auf internationaler Ebene in seiner Vita stehen.