Bericht: VfB-Star tendiert zum FC Bayern

Wechselt Chris Führich vom VfB Stuttgart zum FC Bayern?

Chris Führich hat sich durch seine starken Auftritte beim VfB Stuttgart auch für andere Vereine interessant gemacht. Der FC Bayern besitzt aktuell angeblich die besten Karten.

Laut "kicker" tendiert Führich nämlich derzeit zu einem Wechsel zum FC Bayern.

Nach Informationen des Fachmagazins könnte der Nationalspieler den VfB Stuttgart im Sommer - trotz eines bis 2028 datierten Vertrags - für einen Betrag zwischen 25 und 30 Millionen Euro vorzeitig verlassen.

Neben den Münchnern sollen auch Borussia Dortmund sowie namentlich nicht genannte Klubs aus der Premier League am 26-Jährigen interessiert sein. Eine finale Entscheidung ist noch nicht gefallen.

VfB Stuttgart will Führich halten

Der VfB Stuttgart möchte Führich ebenso halten wie seine Torgaranten Deniz Undav und Serhou Guirassy.

"An unseren Absichten hat sich da in der Zwischenzeit nichts geändert und auch nicht an der Faktenlage. Sowohl bei Serhou als auch bei Chris haben wir ein gesteigertes Interesse an der Fortsetzung unserer Zusammenarbeit", sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zuletzt der "Deutschen Presse-Agentur": "Selbst wenn ich da in dieser Woche keine große Bewegung erwarte, sind wir in beiden Fällen natürlich nicht untätig."

Führich blickt beim VfB Stuttgart auf eine starke Saison zurück. Der Linksaußen hat mit acht Toten und sieben Vorlagen in 34 Einsätzen einen großen Anteil daran, dass die Schwaben in der Bundesliga hinter Meister Bayer Leverkusen auf dem zweiten Platz landeten und sich damit für die Champions League qualifizierten.

Führich im deutschen EM-Kader

Führich wurde zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Heim-Europameisterschaft (ab dem 14. Juni) nominiert.

Der Offensivmann hatte bereits im vergangenen Oktober im Testspiel gegen die USA (3:1) für die Nationalmannschaft debütiert. Im März kamen zwei weitere Einsätze hinzu.