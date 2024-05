Bayer Leverkusen trauert nach Final-Pleite

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Robert Andrich verlor mit Bayer Leverkusen das Finale

Der Triple-Traum von Bayer Leverkusen hat sich am Mittwochabend im Finale der Europa League auf bittere Weise zerschlagen. Nach der 0:3-Niederlage gegen Atalanta Bergamo war die Enttäuschung groß. Die Reaktionen zum Spiel.

Robert Andrich (Mittelfeldspieler Bayer Leverkusen bei RTL): "Es ist extrem bitter und wir haben uns auf jeden Fall mehr vorgestellt. Aber wir müssen ehrlich zu uns sein, heute war es verdient. Von daher müssen wir erhobenen Hauptes rausgehen und Atalanta gratulieren, weil sie es heute auf jeden Fall mehr verdient haben als wir. Sie haben über den ganzen Platz eins gegen eins gespielt, haben die entscheidenden Duelle gewonnen. Ich denke, wir haben immer wieder Phasen gehabt, wo wir besser im Spiel drin waren, aber so richtige Torchancen sind nicht dabei rausgekommen. Von daher, wenn du drei Tore bekommst und keines schießt, dann verlierst du verdient."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Es ist sehr schade und äußerst bedauerlich, dass die außergewöhnliche Serie von Bayer Leverkusen ausgerechnet im Finale der Europa League in Dublin gerissen ist. Leverkusen und Trainer Xabi Alonso können dennoch stolz sein auch auf eine großartige internationale Saison. Sie haben den deutschen Fußball überragend präsentiert und ganz Europa mit offensivem, leidenschaftlichem und hochklassigem Fußball begeistert. Bayer Leverkusen hat bereits Geschichte geschrieben. Und am Samstag hat Bayer noch die Chance auf einen weiteren Titel, in Berlin kann die Mannschaft um unsere EM-Fahrer Robert Andrich, Jonathan Tah und Florian Wirtz den DFB-Pokal und damit das Double gewinnen."

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): "Dieses Ergebnis ändert nichts daran, dass Bayer Leverkusen eine große Geschichte geschrieben und Deutschland und Europa beeindruckt hat. Spieler, Trainer und Mannschaft haben Fußball-Deutschland stolz gemacht, mit begeisterndem Fußball, bescheidenem Auftreten und einem besonderen Spirit hat Bayer unglaublich viele Sympathien und Fans gewonnen. Simon Rolfes, Xabi Alonso und Fernando Carro haben in toller Zusammenarbeit ein Team geformt, das perfekt zusammenspielt. Ein Team, dass das Verlieren fast verlernt hat und in der Niederlage dennoch ein guter Verlierer war."