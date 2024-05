Knallharte Kritik am FC Bayern: "Eine einzige Katastrophe"

IMAGO/Markus Fischer

Der FC Bayern hat die zwölfte Meisterschaft in Folge klar verpasst

Die Meister-Serie des FC Bayern ist gerissen. Peter Neururer geht mit den Münchnern nach dem Ende der Bundesliga-Saison hart ins Gericht. Der VfB Stuttgart erhält dagegen ein großes Lob.

"Was Bayern München, der absolute Topfavorit, nach gefühlten einhundert Meisterschaften in Folge abgeliefert hat, ist einfach nur im Administrativen, wie auch im Sportlichen, eine einzige Katastrophe", schrieb Neururer in seiner Kolumne für "wettfreunde.net": "Bayern München wird Tabellendritter, das muss man sich vorstellen."

Die Münchner hatten zuvor elf Meisterschaften in Serie gewonnen. In der abgelaufenen Saison landete der erfolgsverwöhnte Klub jedoch mit 72 Punkten hinter Bayer Leverkusen (90) sowie dem VfB Stuttgart (73).

"Dass man gegen Leverkusen in diesem Jahr keine Chance hatte, hat mehrere Gründe. Aber ein wesentlicher Grund ist, dass Leverkusen einfach überragend durchgespielt hat und eine Moral gezeigt hat, eine fußballerische Qualität gezeigt hat und einen Willen gezeigt hat, wie es in der Bundesliga in den letzten Jahren kaum feststellbar war", analysierte Neururer: "Bayern München total enttäuschend."

Peter Neururer schwärmt vom VfB Stuttgart

Der Kult-Coach attestierte dem VfB Stuttgart indes eine "unglaubliche Entwicklung". "Was Hoeneß und seine Mitarbeiter da veranstaltet haben beim VfB Stuttgart, ich ziehe meinen Hut. Einfach großartig", schwärmte Neururer.

Für den Tabellenvierten RB Leipzig sei die Champions-League-Teilnahme inzwischen "vollkommen normal". "Borussia Dortmund, eigentlich ganz großartig geschwächelt, Tabellenplatz fünf ist nicht den Ansprüchen von Borussia Dortmund gemäß", führte Neururer aus: "Aber sie sind dabei in der Champions League. Sie haben ja auch die Möglichkeit noch, selber die Champions League zu gewinnen."

Das Fazit des langjährigen Bundesliga-Trainers: "All das im oberen Bereich, bis auf Stuttgart, ist eigentlich relativ normal gelaufen."