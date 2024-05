Torjäger verabschiedet sich vom FC Bayern

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Eric Maxim Choupo-Moting (r.) verlässt den FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting verlässt den FC Bayern nach vier Jahren. Nun richtete der Torjäger in einer Videobotschaft persönliche Worte an die Fans des Rekordmeisters.

"Erst einmal muss ich sagen: Das Wort 'Servus' habe ich wirklich in mein Herz geschlossen. Und das ist gar nicht so selbstverständlich für einen Hamburger Jung. Denn früher gab es für mich nur: Moin, Moin", eröffnete Choupo-Moting seine Botschaft, die der FC Bayern am Mittwoch in den Sozialen Medien veröffentlichte.

"Ich möchte mich für vier unvergessliche Jahre bei euch bedanken, in denen ihr mich und das Team immer supportet habt. Auch bedanke ich mich beim kompletten FC-Bayern-Staff und bei jedem Mitarbeiter hier an der Säbener oder auch in der Allianz Arena. Und natürlich bedanke ich mich bei meinen Mitspielern, mit denen ich eine tolle Zeit hatte. Jungs, ich werde euch wirklich vermissen", führte der 35-Jährige aus.

FC Bayern lässt Vertrag auslaufen

Choupo-Moting war 2020 von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt. Der Angreifer absolvierte insgesamt 122 Pflichtspiele für die Münchner, in denen er 38 Tore erzielte. Drei Meisterschaften sowie jeweils ein Triumph im Deutschen Superpokal und bei der FIFA-Klubweltmeisterschaft sprangen während seiner Zeit an der Isar heraus.

Die Kaderplaner hatten sich zuletzt dafür entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Choupo-Moting kann somit im Sommer ablösefrei wechseln. Wo der Mittelstürmer anheuert, zeichnet sich noch nicht ab.

"Ich wünsche dem FC Bayern alles Gute für die Zukunft und sehr viele Titel. Mia san mia. Vielen Dank, euer Choupo", schloss der gebürtige Hamburger seine persönliche Botschaft ab.

Der FC Bayern hat mit Harry Kane und Mathys Tel noch zwei Angreifer im Kader stehen. Nicht ausgeschlossen, dass sich die Münchner auf dem Transfermarkt nach einer weiteren Option umschauen werden.