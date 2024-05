Bayer Leverkusen beginnt mit Wirtz

IMAGO/Jerry Andre

Florian Wirtz steht in der Startelf von Bayer Leverkusen

Mit Ausnahmekönner Florian Wirtz in der Startelf greift Bayer Leverkusen nach dem ersten internationalen Titel seit 36 Jahren. Der zuletzt angeschlagene Nationalspieler läuft im Endspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo erstmals seit dem Halbfinal-Hinspiel bei der AS Rom (2:0) Anfang Mai von Beginn an auf.

Torhüter Matej Kovar erhält am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Dublin wie schon in der gesamten Europacup-Saison den Vorzug vor Kapitän und Stammkeeper Lukas Hradecky. Im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FC Augsburg nimmt Trainer Xabi Alonso vier Veränderungen vor. Neben Wirtz rücken auch Dauerbrenner Granit Xhaka, Exequiel Palacios und Josip Stanisic ins Team.

Wie schon im Halbfinale in Rom läuft die Werkself gegen Bergamo ohne echten Stürmer auf.