So ist der Stand beim FC Bayern und Theo Hernandez

IMAGO/Goal Sports Images

Theo Hernandez steht seit längerem beim FC Bayern auf dem Zettel

Beim FC Bayern ist in der Personalie Alphonso Davies noch immer keine Entscheidung gefallen. Von dieser Frage hängt wohl entscheidend ab, ob die Münchner bei Theo Hernandez als möglichem Nachfolger für die Linksverteidiger-Position in die Vollen gehen oder nicht.

Fakt ist, dass der FC Bayern dem bisherigen Stammspieler Alphonso Davies ein neues Vertragsangebot unterbreitet hat, welches der Kanadier aber noch immer nicht angenommen hat. Davies soll auch bei Real Madrid hoch im Kurs stehen, will zudem abwarten, wen der deutsche Rekordmeister als neuen Cheftrainer an der Säbener Straße präsentiert.

Sollte es zu einem Davies-Abschied aus München kommen, rückt die Personalie Lucas Hernandez weiter in den Fokus rund um den FC Bayern.

Der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Star Lucas Hernandez soll nach "Sky"-Angaben bereit für einen Wechsel von der AC Mailand in die Bundesliga sein, könnte dort in die Davies-Fußstapfen treten.

Hernandez könnte mindestens 60 Millionen Euro kosten

Der 26-Jährige steht bei Milan schon seit 2019 unter Vertrag, wurde mit den Rossoneri im letzten Jahr italienischer Meister. Einen Verkauf des französischen Nationalspielers würde sich der Klub wohl mindestens 60 Millionen Euro kosten lassen. Hernandez besitzt bei Milan noch einen laufenden Vertrag bis 2026.

Wie es in dem "Sky"-Bericht weiter heißt, soll ein Transfer des Außenverteidigers zum FC Bayern bereits vorbereitet sein. Sollte sich die Trainerfrage in München endlich geklärt haben, könnte danach also alles ganz schnell gehen in dieser Angelegenheit.

Theo Hernandez selbst soll dem Wechsel nach Deutschland, den einst sein Bruder Lucas vor fünf Jahren ebenfalls vollzog und damals die Rekordsumme von 80 Millionen Euro kostete, weiterhin positiv gegenüber stehen.

Für die AC Mailand hat er in der laufenden Spielzeit 44 Pflichtspiele bestritten und dabei fünf Treffer erzielt.