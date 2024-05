Medien: FC Bayern hat neue Pläne mit Youngster

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Lovro Zvonarek (l.) spielte bisher dreimal für den FC Bayern in der Bundesliga

Lovro Zvonarek hat in der laufenden Saison sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern gefeiert, wurde von Cheftrainer Thomas Tuchel in drei Partien einwechselt. Mittlerweile soll klar sein, wie der deutsche Rekordmeister weiter plant mit dem Mittelfeld-Juwel.

Der kroatische Juniorennationalspieler überzeugte bis dato vor allem in der Regionalliga-Mannschaft der Münchner. Für den FC Bayern II lief Zvonarek in der bisherigen Saison 22 Mal auf, brachte es dabei auf starke 14 Scorerpunkte.

Die überaus überzeugenden Leistungen für die zweite Mannschaft der Bayern sowie die drei Kurzeinsätze in der Bundesliga sollen dafür gesorgt haben, dass die Vereinsführung weiter mit dem 19-Jährigen plant und ihn mit einem langfristigen Arbeitspapier ausstatten will.

Nach derzeitigem Stand hat der Offensivmann nur noch ein Jahr Vertrag bei den Bayern. Wie es in einem Bericht der "Abendzeitung" heißt, soll dieses Arbeitspapier nun vorzeitig ausgedehnt werden. Eine Fix-Meldung dazu könnte es wohl schon in Kürze geben.

Zvonarek hatte Bundesliga-Einsätze als "großen Traum"

Neben seinen starken Performances hatte Zvonarek in der A-Jugend auch auf europäischer Bühne geglänzt. Viermal lief er mit der U19 des FC Bayern in der Youth League auf und markierte dabei zwei Tore.

Nach seinem Bundesliga-Debüt im Winter hatte der kroatische Youngster noch gesagt: "Das war mein persönliches Highlight. Seit meinem Wechsel nach München war es mein großes Ziel, eines Tages in der Bundesliga aufzulaufen. Das ist für jeden hier am Campus der große Traum."

Mit einem neuen Vertrag in der Tasche könnten schon bald weitere Einsätze im deutschen Fußball-Oberhaus dazukommen.

In der Champions League gehörte Lovro Zvonarek zwar schon mehrere Male dem Aufgebot des FC Bayern an, zu einem ersten Einsatz in der Königsklasse war es in 2023/2024 für den Teenager aber noch nicht gekommen.