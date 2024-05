Tuchel spricht über seine Pläne nach dem FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Thomas Tuchel steht vor seinem letzten Heimspiel als Bayern-Coach

Thomas Tuchel hat mit dem FC Bayern noch zwei Pflichtspiele als Cheftrainer vor der Brust, ehe seine rund 14-monatige Amtszeit in München enden wird. Angesprochen auf seine Pläne ab dem Sommer dieses Jahres zeigte sich der 50-Jährige noch zurückhaltend.

"Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mir in aller Ruhe überlegen. Es war anders geplant, aber die Situation ist auch seit Februar klar. Ich werde mir die Zeit nehmen", meinte der Noch-Bayern-Trainer vor seinem letzten Heimspiel in der Allianz Arena am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg (ab 17:30 Uhr).

Tuchel stellte auch klar, dass es bis dato noch keinerlei unmittelbare Verhandlungen mit einem möglichen nächsten Arbeitgeber gegeben hat: "Es gab bisher noch keine Gespräche mit anderen Klubs, weil die Aufgabe hier allumfassend war und das auch mein Verständnis ist. Wenn ich etwas mache, mache ich es mit 100 Prozent und voller Aufmerksamkeit. [...] Es gibt keine Tendenz und noch keine Entscheidung in eine Richtung."

Ab kommender Woche werde sich das dann aber ändern. Der scheidende Übungsleiter wurde zuletzt unter anderem mit einer Rückkehr in die englische Premier League in Verbindung gebracht, wo er noch bis September 2022 den FC Chelsea trainiert hatte.

Angesprochen auf eine persönliche Rückschau auf seine Zeit an der Säbener Straße machte Tuchel derweil keinen Hehl daraus, dass er sich seine Amtszeit als Cheftrainer beim deutschen Rekordmeister anders gewünscht hätte: "Sie können sich sicher sein, dass ich persönlich nicht zufrieden bin mit der Bilanz. Ich habe bei Bayern München unterschrieben, um Titel zu gewinnen. Das haben wir diese Saison nicht geschafft. Daran wirst du gemessen, das ist ganz einfach so."

Tuchel will keinen Blumenstrauß vom FC Bayern

In seiner umfassenden Aufarbeitung und Analyse gäbe es viele Faktoren, welche es zu berücksichtigen gelte. Während Tuchel sich und seiner Mannschaft in der Champions League mit dem Erreichen des Halbfinals keine großen Vorwürfe machen könne, fiel sein Resümee für die Bundesliga äußerst durchwachsen aus.

In der Meisterschaft habe es seine Mannschaft nicht immer geschafft, den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. "Das ist am Ende dann auch meine Verantwortung. Dem stellen wir uns auf jeden Fall. Alle Grautöne dazwischen sind nichts für die Öffentlichkeit", meinte der FCB-Coach, der derzeit nur auf Platz drei in der Bundesliga-Tabelle rangiert.

Mit einem Lachen im Gesicht betonte Tuchel außerdem, dass er von der Vereinsführung des FC Bayern keinerlei Gesten oder Danksagungen mehr für den Sonntag erwarte, wenn es ins letzte Heimspiel der Saison geht.

"Für eine vorzeitige Vertragsauflösung ohne Titel braucht man keine Blumen zu übergeben", meinte Tuchel dazu. Einen Blumenstrauß samt einiger Worte der Chefetage um Vereinspräsident Herbert Hainer wird es aber wohl trotzdem geben.