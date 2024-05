Aufgeschlüsselt: BVB winken Mega-Boni für Bellingham

IMAGO/M.Gracia Jimenez

Real-Star Jude Bellingham sieht den BVB im CL-Finale wieder

Als Borussia Dortmund Jude Bellingham im Sommer 2023 an Real Madrid verkaufte, konnten die BVB-Verantwortlichen nicht nur eine durchaus beachtliche Grundablöse einsacken, sondern offenbar auch so gut verhandeln, dass es in naher und ferner Zukunft gleich mehrere weitere millionenschwere Geldregen geben wird. Ein Medienbericht hat nun die "Wahrheit" zu den Bellingham-Bonuszahlungen enthüllt.

Wenn Borussia Dortmund am 1. Juni im Champions-League-Finale gegen Real Madrid antritt, ist in finanzieller Hinsicht definitiv kein Verlust zu erwarten, selbst im Falle eines zweiten Platzes. Dieser kuriose Umstand sickerte bereits in den letzten Tagen durch. "Bild" berichtete, dass bis zu fünf Millionen Extrazahlungen vom Konto der Königlichen auf das des Bundesligisten wandern, falls Ex-BVB-Star Jude Bellingham die Trophäe gewinnt.

Zwar wäre bekäme die Borussia als Finalunterlegener "nur" 15,5 Millionen Euro von der UEFA und Real 20 Millionen Euro, doch den Rest würde eben der Bellingham-Bonus wettmachen. Die mögliche Erfolgsprämie für den jungen Engländer ist allerdings nicht die einzige (potenzielle) Nachzahlung, die für Bellingham ansteht.

Wie "Sky" in einem Bericht zur "Wahrheit" der Bellingham-Boniaufschlüsselt, kann sich der BVB bis zum Ende der aktuellen Vertragslaufzeit von Bellingham (im Sommer 2029) auf bis zu 30,9 Millionen Euro hoffen. Zusammen mit der Grundablöse von 103 Millionen Euro ist damit ein Maximalbetrag von fast 134 Millionen Euro möglich.

Aufgrund der bisherigen starken Leistungen des bei Real sehr offensiv eingesetzten 20-Jährigen sind demnach schon in dieser Saison zehn Millionen Euro an Nachzahlungen fix, hinzu kommen können die bereits erwähnten fünf Millionen Euro für einen CL-Sieg des ehemaligen Dortmunders - wobei der BVB hier sicherlich lieber selbst gewinnen und auf das Geld verzichten würde, zumal dann ja auch die genannte UEFA-Prämie für finanziellen Ausgleich sorgt.

BVB-Geldregen: Bellingham hat es in der Hand

Weiteres Geld könnte in Zukunft fließen, wenn Real bis 2029 (weiter) in jedem Jahr die Qualifikation für die Champions League schafft, noch ein weiteres Mal spanischer Meister wird und in dem genannten Zeitraum einmal die Königsklasse gewinnt. Insgesamt scheinen die nötigen Klub-Erfolge durchaus realistisch.

Durch den bereits erreichten Titel in La Liga in diesem Jahr fließen demnach bereits viele Millionen in Richtung Dortmund.

Bellingham selbst kann mit persönlichen Erfolgen ebenfalls noch Millionen für seinen Ex-Klub einbringen. Laut dem TV-Sender würde eine niedrige Millionensumme fließen, wenn der Engländer in die Champions-League-Elf des Jahres erhoben wird.