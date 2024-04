Zagreb wirbt mit Anzeige um Modric-Rückkehr

AFP/SID/JAVIER SORIANO

Real-Star Luka Modric könnte nochmal in die Heimat zurückkehren

Der kroatische Fußball-Rekordmeister Dinamo Zagreb wirbt auf ungewöhnliche Art um die Rückkehr seines größten "Sohnes" Luka Modric.

Velimir Zajec, Präsident des Klubs, schaltete eine ganzseitige Anzeige in der spanischen Sporttageszeitung "Marca", um Modric zu einem Wechsel von Real Madrid zurück in die Heimat zu bewegen.

Auf der Zeitungsseite ist das blaue Dinamo-Trikot mit der Rückennummer 10 und Modrics Namen darauf zu sehen. Dazu Zajecs Unterschrift und die Zeile auf Spanisch sowie Kroatisch: "Es würde Sinn machen".

Der 38 Jahre alte Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft ist nur noch bis Saisonende an Real gebunden. Zuletzt wurde er mit einem Transfer nach Saudi-Arabien oder in die nordamerikanische MLS in Verbindung gebracht.

Modric war 2001 von seinem Heimatklub NK Zadar nach Zagreb gewechselt, wo er mit 15 seinen ersten Profivertrag unterschrieb. 2008 zog er weiter zu Tottenham Hotspur und von dort 2012 zu den Königlichen, mit denen er unter anderem fünf Mal die Champions League gewann.