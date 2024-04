Scharfe Kritik an Ex-Bayern-Star nach Horror-Woche

IMAGO/Mutsu Kawamori

Ex-Bayern-Star Joao Cancelo leistete sich zuletzt einige Fehler

Innerhalb von nur fünf Tagen hat der FC Barcelona seine beiden letzten Titelchancen in dieser Saison verspielt. Mitverantwortlich war unter anderem Ex-Bayern-Profi Joao Cancelo, der beim 1:4 in der Champions League gegen PSG und beim 2:3 in der Liga gegen Real Madrid unglücklich agierte. Die Kritik am Portugiesen ist entsprechend laut.

"Jetzt weiß ich, warum Pep Guardiola Cancelo nicht gemocht hat", fällte Ex-Barca-Star Ronald de Boer bei "Ziggo Sport" im Anschluss an den Clasico ein hartes Urteil über den portugiesischen Nationalspieler, der von Guardiola bereits Anfang 2023 bei ManCity aussortiert und anschließend erst zum FC Bayern und nun nach Barcelona ausgeliehen wurde.

"Der Kerl spielt sein eigenes Spiel. Er denkt nur darüber nach, was er mit dem Ball machen kann, aber verdammt nochmal, Du bist ein Abwehrspieler", polterte der Niederländer weiter.

Ex-Bayern-Star "macht immer wieder den gleichen Fehler"

Es sei "einfach verrückt", dass Cancelo "in seinem Alter immer wieder den gleichen Fehler macht", meinte de Boer mit Blick auf die Szene vor dem Real-Ausgleich, als sich Cancelo von seinem Gegenspieler düpieren ließ und den Königlichen so letztlich den Strafstoß zum 1:1 ermöglichte. Schon in der Champions League gegen Paris Saint-Germain war der Portugiese an einer Elfmeter-Situation entscheidend beteiligt.

Auch die spanische Presse ging mit dem ManCity-Leihspieler nach dessen Auftritt im Clasico hart ins Gericht. In einem Kommentar der "Mundo Deportivo" hieß es etwa: "Man wusste, dass er gut angreift, dass er unbeständig ist und nicht immer die besten Entscheidungen trifft. Man wusste, dass ihn Pep Guardiola weggeschickt hat und Bayern nach nur einer Saison genug von ihm hatte. Jetzt haben die Barcelona-Fans auch verstanden, warum."

Die "Sport" blies in gleiche Horn und berichtete jüngst, dass die Barca-Verantwortlichen eine feste Verpflichtung Cancelos mittlerweile wieder überdenken wollen. Gleichwohl soll Barca hoffen, dass sich ManCity angesichts von Cancelos schwankenden Leistungen erneut zu einem risikoarmen Leihgeschäft überreden lassen könnte. Gänzlich unzufrieden sind die Klub-Bosse mit dem Portugiesen demnach nicht.