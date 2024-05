Medien: FC Bayern verhandelt mit ManCity-Star

IMAGO/Ryan Browne/Shutterstock

Wechselt Bernardo Silva von Manchester City zum FC Bayern?

Im Sommer 2023 verlängerte Bernardo Silva seinen Vertrag bei Manchester City bis Ende Juni 2026, kurz darauf enthüllte Transferexperte Fabrizio Romano, dass sich der Portugiese eine Klausel gesichert hat, die ihm 2024 einen Abschied gegen Zahlung von rund 59 Millionen Euro ermöglicht. Dass die Gerüchteküche rund um den 29-Jährigen derzeit nur so brodelt, überrascht daher wenig. Mittendrin: der FC Bayern.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde Bernardo Silva mehrfach mit einem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Podcast "Barca Reservat" hat die Spekulationen nun erneut angekurbelt.

Demnach ist man in München "fest entschlossen", Bernardo Silva an die Säbener Straße zu locken. Der Transfer genieße "hohe Priorität", selbst wenn noch nicht feststeht, wer im Sommer auf der Trainerbank der Münchner sitzen wird. Kontakt zur Spielerseite soll sogar schon aufgenommen worden sein, heißt es. Der FC Bayern habe dem Nationalspieler ein "ehrgeiziges Projekt vorgelegt", heißt es.

Dass der FC Bayern Silva angeblich nur zu gerne in seinen Reihen hätte, überrascht nicht. Immerhin ist der Linksfuß seit Jahren eine der Lichtgestalten bei ManCity, gewann mit dem Klub unter anderem fünf Meisterschaften und die Champions League. Die kolportierte Ablöse von 59 Millionen Euro wäre für die Münchner zudem wohl zu stemmen und alles andere als übertrieben.

Lässt Pep Guardiola Silva zum FC Bayern ziehen?

Allerdings ist offen, ob man in Manchester nicht alles daran setzen wird, den Mittelfeldstar in den eigenen Reihen zu halten. Trainer Pep Guardiola outete sich schon mehrfach als großer Fan Silvas.

"Ich könnte 10 Minuten lang darüber sprechen, was Bernardo Silva für mich und unser Team bedeutet. Er ist ein Spieler, der in allen Bereichen überdurchschnittlich gut ist - Solidarität, Intelligenz, er versteht alles", zitierte der "Mirror" Guardiola im Oktober 2023. "Wir sind in ihn verliebt. Er hat keine allzu teuren Autos und zieht sich vielleicht nicht besonders schick an. Er ist bescheiden und jeder in der Umkleidekabine liebt ihn. Wir hatten Glück, dass wir ihn nicht verloren haben. Er ist unersetzlich."