FIFA schafft Voraussetzungen für Abschied aus Zürich

Sebastian Gollnow, dpa

Die FIFA hat formale Voraussetzungen für einen Abschied von seinem Stammsitz in Zürich geschaffen

Der Fußball-Weltverband FIFA hat formale Voraussetzungen für einen theoretischen Abschied von seinem Stammsitz in Zürich geschaffen. Der Kongress des Weltverbands stimmte in Bangkok einer Statutenänderung zu.

Diese besagt, dass die Zentrale in Zürich liegt - bis der Kongress eine Entscheidung über den Stammsitz trifft. Eine derartige Einschränkung gab es bislang nicht. Die FIFA sitzt seit 1932 in Zürich. Der Weltverband betonte auf Anfrage, dass die FIFA in der Schweiz "glücklich" sei.

"Es gibt viele sportliche und internationale Organisationen mit Sitz in Genf und Lausanne, aber bis unsere Mitglieder etwas anderes entscheiden, bleibt Zürich unser Hauptsitz", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. "Tatsächlich erwägen wir derzeit die Eröffnung von Außenstellen an anderen Orten in der Schweiz und somit eine Ausweitung unserer Präsenz im Land."

Die FIFA hatte zuletzt immer mehr Büros in anderen Ländern eröffnet, unter anderem in Paris. Die Rechtsabteilung sitzt in Florida. "Da wir ein globales Leitungsgremium sind, ist es selbstverständlich, dass wir Büros auf der ganzen Welt haben, darunter in Miami, Paris und Jakarta", sagte ein Sprecher.