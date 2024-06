100-Millionen-Offerte! Wilde Gerüchte um Antonio Rüdiger

IMAGO/Laci Perenyi

Real-Star Antonio Rüdiger soll das Interesse von Ronaldo-Klub Al-Nassr geweckt haben

Im Trikot des FC Chelsea und Real Madrid hat sich Antonio Rüdiger in den letzten Jahren zu einem der besten und konstantesten Innenverteidigern der Welt entwickelt. Das weckt Begehrlichkeiten. Unter anderem in der reichen Pro League in Saudi-Arabien.

Wie der spanische Journalist Jose Alvarez in der spanischen TV-Talkrunde "El Chiringuito" behauptete, steht Antonio Rüdiger bei einem Klub der saudischen Pro League weit oben auf der Wunschliste. Bei besagtem Klub soll es sich um Al-Nassr handeln, der sportlichen Heimat von Superstar Cristiano Ronaldo.

Den Angaben des Journalisten zufolge plant Al-Nassr, Rüdiger mit einem äußerst attraktiven Angebot zu überzeugen. Im Gespräch ist demnach ein Vierjahresvertrag, der dem Innenverteidiger insgesamt 100 Millionen Euro einbringen soll.

Rüdiger bei Real Madrid gesetzt

Dass sich Rüdiger und/oder Real Madrid auf einen Transfer einlassen würde, gilt allerdings als nahezu ausgeschlossen. Der frühere Stuttgarter fühlt sich auch nach zwei Jahren immer noch wohl bei den Königlichen. Dazu ist sein Vertrag bis zum Sommer 2026 datiert. Wirklich konkrete Wechselgerüchte gab es rund um seine Person entsprechend noch nicht.

Und auch die Real-Bosse, allen voran Trainer Carlo Ancelotti, sind voll und ganz zufrieden mit den Leistungen des gebürtigen Berliners. In der abgelaufenen Spielzeit stand er in 48 Pflichtspielen auf dem Platz, 44 Mal dabei sogar in der Startelf. Ähnlich hoch war die Zahl seiner Einsätze schon in seiner ersten Saison beim spanischen Rekordmeister.

Im Trikot von Real Madrid holte Rüdiger in den letzten zwei Jahren jeden nur erdenklichen Titel. In der abgelaufenen Saison gewann er mit der Mannschaft die Liga, die Champions League und den nationalen Supercup. Im Jahr davor kürte er sich mit Real zum Pokalsieger, Klub-Weltmeister und UEFA-Supercup-Sieger.