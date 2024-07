Datum für offizielle Mbappé-Vorstellung steht

IMAGO/Mikolaj Barbanell

Seit dem 01. Juli ist Kylian Mbappé offiziell Angestellter von Real Madrid

Der lang ersehnte Tag ist gekommen: Seit Montag ist Superstar Kylian Mbappé offiziell Angestellter von Real Madrid. Am Morgen tauchte sein Gesicht erstmals in der Kader-Übersicht auf der Homepage der Königlichen auf. Toni Kroos verschwand dagegen aus der Liste.

Pünktlich mit dem Monats-Wechsel hat Real Madrid für alle Fans sichtbare Fakten geschaffen und seinen Kader für die Saison 2024/25 auf der eigenen Homepage angepasst. Aufgelistet wird dort nun unter anderem zum ersten Mal Kylian Mbappé. Auch der Brasilianer Endrick zählt ab sofort offiziell zum Aufgebot des spanischen Rekordmeisters.

Der Name von Toni Kroos ist dagegen aus der Übersicht verschwunden. Er hatte seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt. Luka Modric wird derweil weiterhin als Teil des Aufgebots gelistet. Offiziell bekanntgegeben wurde eine Verlängerung seines am 30. Juni ausgelaufenen Vertrags allerdings noch nicht. Spanische Medien werten dies als inoffizielle Bestätigung, dass der Kroate 2024/25 für Real auflaufen wird.

Im Fokus des Interesses steht aber natürlich Kylian Mbappé, der nach einer jahrelangen Hängepartie jetzt endlich in Madrid gelandet ist. Und weil sein Transfer so lange gedauert hat, planen die Königlichen für den französischen Superstar auch eine ganz besondere Vorstellung.

Freier Eintritt und ein geschlossenes Dach

Wie unter anderem die "AS" und die "Marca" berichten, soll Mbappé am 16. Juli erstmals als Real-Spieler im Bernabéu-Stadion präsentiert werden. Der Eintritt zu dem Spektakel ist frei, die ganze Show soll unter dem geschlossenen Dach stattfinden. Nicht auszuschließen ist, dass sich Mbappé dann als frisch gebackener Europameister zeigen wird, denn nur zwei Tage vorher findet in Berlin das EM-Finale statt.

Den Termin haben die Königlichen ganz bewusst gewählt, da intern davon ausgegangen wird, dass Frankreich lange bei der EM dabei sein wird. Sollte das Team allerdings schon im Achtelfinale oder Viertelfinale scheitern, könnte die Vorstellung im Bernabéu auch eine Woche vorher stattfinden, schreibt "AS". So oder so: Bis Mbappé seinen ersten öffentlichen Auftritt im Real-Trikot hat, ist es nur noch eine Frage von wenigen Tagen.