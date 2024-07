XXL-Streichliste von PSG durchgesickert

IMAGO/Joly Victor/ABACA

Renato Sanches hat bei PSG wohl keine Zukunft

Nach dem Abgang von Kylian Mbappé will Paris Saint-Germain seinen Kader umkrempeln. Eine XXL-Streichliste wurde nun enthüllt, darauf tauchen auch die Namen von zwei ehemaligen Spielern des FC Bayern auf.

Wie "Le Parisien" berichtet, hat PSG-Kaderplaner Luis Campos mehreren Spielern mitgeteilt, dass sie keine Zukunft beim französischen Hauptstadtklub haben und sich einen neuen Arbeitgeber suchen sollen.

Gleich acht Spieler sollen von dem "Rauswurf" betroffen sein und haben dem Bericht zufolge bereits am Mittwoch beim Vorbereitungsstart gefehlt.

Die prominentesten Namen auf der Streichliste sind die beiden ehemaligen Bayern-Stars Renato Sanches und Juan Bernat.

Sanches war bereits in der vergangenen Saison erfolglos von PSG an die AS Rom verliehen worden. Für die Italiener absolvierte er nur zwölf Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor gelang.

Sanches' Vertrag in Paris ist noch bis 2027 datiert. Wohin es den Portugiesen ziehen könnte, ist noch unklar.

2016 war Sanches als frischgebackener Europameister für 35 Millionen Euro von Benfica zum FC Bayern gewechselt. Ein Transfer, der sich als Flop erwies. Drei Jahre später verkauften die Münchner den heute 26-Jährigen für 20 Millionen Euro an OSC Lille.

Juan Bernat war 2018 den direkten Weg vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain gegangen. Fünf Millionen Euro wechselten damals den Besitzer.

In der vergangenen Saison spielte Bernat bereits auf Leihbasis bei Benfica. Doch beim portugiesischen Topklub hatte der Linksverteidiger immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und absolvierte nur sieben Pflichtspiele.

Bernats Vertrag bei PSG läuft 2025 aus.

PSG sortiert fünf Talente aus

Loswerden wollen die Pariser auch Colin Dagba (Vertrag bis 2025). Der ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs läuft zwar seit 2016 im PSG-Trikot auf, seit Sommer 2022 wurde er allerdings immer verliehen, zuletzt an den Zweitligisten AJ Auxerre, wo der Rechtsverteidiger allerdings nur Ersatzspieler war.

Mit Ismaël Gharbi (zuletzt an Stade-Lausanne verliehen, Vertrag bis 2025), Ilyes Housni (zuletzt an Al-Sadd SC verliehen, Vertrag bis 2026), Noha Lemina (zuletzt an Wolverhampton Wanderers verliehen, Vertrag bis 2025), sowie Vimoj Muntu wa Mungu (zuletzt an FC Turin verliehen, Vertrag bis 2025) und Louis Mouquet (Vertrag bis 2025) sollen außerdem fünf Talente den Klub verlassen.