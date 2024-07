Medien: Gündogan-Abschied aus Barcelona wird konkreter

IMAGO/David Ramirez

Ilkay Gündogan könnte den FC Barcelona in diesem Sommer noch verlassen

Seit Wochen halten sich die Spekulationen hartnäckig, dass Ilkay Gündogan den FC Barcelona schon nach einem Jahr wieder verlassen könnte. Jetzt befeuern jüngste Medienberichte die Gerüchte weiter.

Wie der katalanische TV-Sender "TV3" vermeldet, soll bei Barca ein konkretes Angebot aus Katar für den Kapitän der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft eingegangen sein.

Der Klub Al Sadd sei dem Bericht zufolge sehr an einer Verpflichtung des Mittelfeldstars interessiert und hat Gündogan eine Offerte für einen Dreijahresvertrag unterbreitet.

Nach Informationen des Senders soll der 33-Jährige derzeit über das lukrative Angebot nachdenken, sich tatsächlich in die katarische Wüste zu verändern.

Gündogan gehört beim FC Barcelona zu den Spitzenverdienern. Um mögliche Transferziele wie vor allem Dani Olmo von RB Leipzig in diesem Sommer realisieren zu können, muss Barca wohl zunächst auch auf der Abgangsseite tätig werden. Daher soll auch der Klub selbst über einen Verkauf des Deutschen nachdenken, der in seiner ersten Saison in Katalonien nicht vollends überzeugt hatte.

Gündogan steht bis 2025 beim FC Barcelona unter Vertrag

Der langjährige Führungsspieler von Manchester City hatte nach seinem ablösefreien Wechsel in die spanische La Liga zwar 51 Pflichtspiele für Barca bestritten und war im Mittelfeld der Blaugrana unumstritten, den großen Erfolg brachte er aus Manchester aber nicht mit. Zehn Punkte Rückstand hatte der FC Barcelona in der La Liga am Ende auf Meister Real Madrid.

Ob Gündogan unter dem neuen Cheftrainer Hansi Flick erneut Stammkraft im Mittelfeld wäre, ist derzeit noch ungewiss, da er nach der Heim-EM in Deutschland noch im Urlaub ist. Vertraglich ist der gebürtige Gelsenkirchener noch bis 2025 an Barca gebunden, besitzt sogar die Option für eine weitere Spielzeit beim 27-maligen spanischen Titelträger.