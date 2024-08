Lockt Mourinho einen DFB-Star zu Fenerbahce?

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Ilkay Gündogan führte die DFB-Elf als Kapitän aufs Feld

Um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan ranken sich Wechselgerüchte. Beim FC Barcelona soll der 33-Jährige angeblich auf einer Verkaufsliste stehen. Nun will offenbar Star-Trainer José Mourinho den Mittelfeldspieler in die Türkei lotsen.

Bricht Ilkay Gündogan nach nur einem Jahr die Zelte beim FC Barcelona schon wieder ab?

Die spanische Zeitung "AS" berichtet, dass Fenerbahce-Trainer José Mourinho an Gündogan interessiert sei. Der Portugiese will den Mittelfeldregisseur demnach in die Türkei locken. Der extrovertierte Coach hatte im Sommer den türkischen Verein übernommen und sucht einen Mann fürs zentrale Mittelfeld.

Gündogan auf Verkaufsliste?

Der DFB-Kapitän steht bei den Katalanen offenbar auf einer Verkaufsliste. Der finanzklamme Klub muss Einnahmen generieren, um sich Wunschspieler wie Dani Olmo (RB Leipzig) oder Nico Williams (Athletic Bilbao) leisten zu können.

Die Katalanen wären demzufolge gesprächsbereit, sollte ein passendes Angebot für den 33-Jährigen hereinkommen. Namentlich nicht genannte Klubs aus Katar und Saudi-Arabien sollen sich außerdem für den zentralen Mittelfeldmann interessieren.

Der Routinier war im vergangenen Sommer ablösefrei von Manchester City zum spanischen Traditionsklub gewechselt. Gündogan gehörte in der abgelaufenen Saison zu den Stammkräften bei Barca. In 51 Spielen gelangen ihm fünf Tore und 14 Vorlagen.

FC Barcelona: Gündogan will sich unter Hansi Flick durchsetzen

Gündogan besitzt beim FC Barcelona einen Vertrag bis 2025 mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Der Mittelfeldspieler strebt aber dem Vernehmen nach gar keinen Wechsel an. Im Gegenteil: Der DFB-Kapitän will sich wohl unter dem neuen Barca-Coach Hansi Flick beweisen. Beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in der deutschen Nationalmannschaft. Wie "Bild" berichtet, will Gündogan mit Flick über dessen Pläne sprechen.