Haaland-Aussage schürt Angst und Schrecken

IMAGO/David Cliff

Erling Haaland erwischte mit Manchester City einen guten Start in die Saison

Nachdem er beim Gewinn des Community Shields gegen Manchester United in 90 Minuten noch ohne Treffer blieb, erwischte Erling Haaland beim 2:0 von Manchester City gegen den FC Chelsea einen Start nach Maß in die neue Saison der englischen Premier League: Nach nur 18 Minuten erzielte der norwegische Torjäger das 1:0. Die Aussage, die der 24-Jährige danach tätigte, dürfte der Konkurrenz noch mehr Sorgen bereiten, als der starke Auftakt der Cityzens.

"Das war ein guter Start in die Saison für mich - ich habe mich noch nie besser gefühlt. Mein Körper ist zum ersten Mal seit langer Zeit schmerzfrei", kommentierte Erling Haaland laut "Verdens Gang" den Sieg gegen den FC Chelsea. Worte, bei denen mehr mitschwingt, als einfache Zufriedenheit.

Allein der Umstand, dass sich Haaland "nie besser gefühlt" haben soll, wirft Fragen auf, die den gegnerischen Verteidigern die Schweißperlen auf die Stirn treiben dürften.

Auf dem Weg zu 226 Treffern in seinen ersten 281 Pflichtspielen auf Vereinsebene hat Haaland in seiner Karriere schon zahlreiche Rekorde gebrochen, allein seit seinem Wechsel vom BVB zu Manchester City traf der norwegische Nationalspieler 91 Mal in 100 Pflichtspielen. Eine Quote, die im englischen Fußball-Oberhaus einzigartig ist. Beim BVB sind 86 Treffer in 89 Pflichtspielen ebenfalls ein Wert, der seines gleichen sucht.

Irrer "Rekord" für einen Spieler von Pep Guardiola

In der englischen Liga liegt Haalands Top-Ausbeute bei 36 Treffern in 35 Spielen, aufgestellt in seiner Debütsaison 2022/23 für ManCity. Eine irre Marke, die ein "schmerzfreier" Haaland, der sich "nie besser" fühlte, als Benchmark nehmen dürfte. Beängstigende Aussichten für die Konkurrenz.

Allerdings glänzte längst nicht alles an Haalands Auftritt gegen Chelsea. Abseits seines Treffers nahm der Torjäger nur verhalten am Spiel teil, der "Daily Mail" zufolge spielte Haaland in 90 Minuten lediglich drei Pässe, der Zeitung zufolge der niedrigste Wert, den je ein Spieler eines von Pep Guardiola trainierten Teams in 90 Minuten aufstellen konnte.

"Ich möchte mich mehr einbringen, das ist es, was Pep will", sagte Haaland nach dem Spiel gegenüber "Sky Sports". "Aber muss ich mich bei Spielen wie diesem wirklich stärker einbringen? Das ist die Millionenfrage."