Kroos reagiert pointiert auf Gündogan-Gerüchte

IMAGO/Sebastian Bach

Ilkay Gündogan (re.) steht vor dem Abschied vom FC Barcelona

Ilkay Gündogan steht unmittelbar vor dem Abschied vom FC Barcelona und wird wohl wieder bei seinem Ex-Klub Manchester City anheuern. Dass Barca den Routinier offenbar zum Nulltarif ziehen lässt, hat selbst Ex-DFB-Kollege Toni Kroos zu einer pointierten Reaktion in den Sozialen Medien bewegt.

Eines haben Toni Kroos und Ilkay Gündogan gemeinsam: Sie sind seit Kurzem beide nicht mehr Nationalspieler, das Duo beendete seine Karriere im DFB-Team nach dem Aus bei der Heim-EM. Anders als Kroos, der sich komplett aus dem aktiven Fußball zurückzog, ist Gündogan weiter auf Vereinsebene aktiv. Allerdings wohl nicht mehr lange beim FC Barcelona, wo er erst im Sommer 2023 anheuerte.

Denn wie es in übereinstimmenden Berichten heißt, will Barca den Mittelfeldmann von der Gehaltsliste bekommen, um Platz für neue Transfers zu schaffen. Gündogan überlege derzeit, ob er sich dafür entscheidet, an seine alte Wirkungsstätte bei Manchester City zurückzukehren, wo Teammanager Pep Guardiola laut Fabrizio Romano bereits grünes Licht für einen Wechsel gegeben haben soll, wie der Transferexperte bei X (ehemals Twitter) schrieb.

Was Romano noch vermeldete: Barca soll sogar bereit sein, Gündogan zum Nulltarif ziehen zu lassen. Es soll keine Ablöse fällig werden für den 33-Jährigen, der eigentlich noch bis Sommer 2026 bei den Katalanen gebunden ist. Eine überraschende Entscheidung, die Kroos bei X vielsagend kommentierte.

In einem Posting, das mittlerweile nicht mehr vorhanden ist, von dem es aber zahlreiche Screenshots gibt, ist das Wort "WOW" zu sehen, garniert mit drei Smileys von einem Affen, der sich die Augen zuhält. Damit dürfte der Ex-Nationalspieler sein Unverständnis für das Vorgehen Barcas deutlich gemacht haben.

Beim FC Barcelona kam Gündogan in 51 Partien auf fünf Tore und 14 Vorlagen. Nun geht es für ihn wohl zurück zu Manchester City, wo er zuvor zwischen 2016 und 2023 aktiv war (60 Tore, 38 Vorlagen in 304 Spielen).