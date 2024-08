ManCity bekommt zwei Spieler zum Preis von einem

IMAGO/Urbanandsport

Ilkay Gündogan verlässt den FC Barcelona nach nur einem Jahr wieder in Richtung Manchester

Was vor Wochen noch unmöglich schien, steht nun kurz bevor: Ilkay Gündogan steht vor einer sensationellen Rückkehr zu Manchester City. Damit nicht genug: Der englische Meister muss an den FC Barcelona keine Ablöse zahlen und schlägt zugleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Für Manchester City hätte es nicht besser laufen können: Nicht nur zahlt das Premier-League-Schwergewicht für die Rückholaktion von Ilkay Gündogan Medienberichten zufolge keinerlei Ablösesumme, der Klub kann zugleich seine Kaderplanungen so gut wie abschließen.

Denn: Teammanager Pep Guardiola suchte nach Angaben von "Sky UK"-Reporter Ben Ransom bislang sowohl nach einem offensiven Spieler, der als Ersatz für den zu Atlético Madrid gewechselten Julian Álvarez fungieren kann, als auch nach einem defensiveren für das zentrale Mittelfeld, um Stammkraft und Strippenzieher Rodri zu unterstützen.

In Ilkay Gündogan bekommen sie nun sozusagen zwei Spieler vom Preis von einem, kann der jüngst aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretene Mittelfeldroutinier doch beide Positionen bekleiden. Zudem kennt er das System von Pep Guardiola in- und auswendig, war in der Triple-Saison 2022/23 sogar Kapitän der Himmelblauen.

Für Dani Olmo: FC Barcelona verscherbelt Gündogan

Der 33-Jährige wird laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag bis Sommer 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Als er bei Pep Guardiola anrief und andeutete, zurückkommen zu wollen, sei alles ganz schnell gegangen, so Ransom außerdem.

Dass für Gündogan trotz eines noch gültigen Vertrags beim FC Barcelona keine Ablöse fällig wird, liegt an der schwierigen finanziellen Situation der Katalanen. Denn nur so kann der für 55 Millionen Euro verpflichtete Dani Olmo bei der spanischen Liga auch registriert werden, zuvor war dies aufgrund der Auflagen nicht möglich.

Gündogan war erst 2023 ablösefrei von Manchester City zum spanischen Traditionsclub gekommen. Der 82-fache deutsche Nationalspieler und Kapitän bei der zurückliegenden Europameisterschaft gewann mit Manchester in sieben Jahren fünfmal die englische Meisterschaft und einmal die Champions League.