Gündogan: "Hatte auch andere Angebote, aber ..."

IMAGO/MDI/Shutterstock

Ilkay Gündogan läuft wieder für Manchester City auf

Nach nur einem Jahr beim FC Barcelona kehrte Ilkay Gündogan kürzlich an seine alte Wirkungsstätte zu Manchester City zurück. Nun hat der ehemalige deutsche Nationalspieler auf die intensiven letzten Wochen zurückgeblickt.

Ilkay Gündogan ist zurück bei Manchester City und wieder ganz nah an seinem Mentor Pep Guardiola. Wie nah, das verriet Gündogan nun gegenüber "Sport Bild". "Tatsächlich habe ich meine alte Wohnung in Manchester noch und bin dorthin auch wieder zurückgekehrt", sagte der 33-Jährige und fügte mit Blick auf sein Zuhause in der Innenstadt an: "Dort habe ich mich jahrelang sehr wohlgefühlt – es gibt also kein Grund, daran etwas zu ändern. Und ja, dann bin ich wohl auch wieder Nachbar von Pep."

Guardiola war es auch, der den ehemaligen deutschen Nationalspieler zurück nach England lockte, nachdem der Mittelfeldmann beim FC Barcelona aufgrund finanzieller Zwänge zum Verkaufskandidaten mutiert war.

"Dass Pep sofort so positiv war und mich zurückhaben wollte, das hat bereits genügt", erklärte der Routinier, der mit ManCity zwischen 2016 und 2023 unter anderem fünfmal Meister wurde und einmal die Champions League holte.

"Ich hatte auch andere Angebote, aber die haben mich dann alle nicht mehr interessiert", gab Gündogan Preis. Sein Credo: "Wenn Barca verlassen, dann zurück zu ManCity – das war für mich schnell klar."

Pep Guardiola begeistert von Gündogan-Plänen

Nach Informationen der "Sport Bild" sollen Klubs aus Katar oder Saudi-Arabien konkretes Interesse gezeigt und hohe Gehälter geboten haben. Doch Gündogan entschied sich gegen die Wüste und für ein Comeback unter Pep Guardiola. Wohl auch, weil der Deutsche bestimmte Pläne nach der aktiven Fußballer-Laufbahn hat.

Laut dem Bericht gibt es eine "Geheim-Absprache" mit dem Teammanager, bei der es um eine mögliche zukünftige Assistentenrolle unter Guardiola geht. Denn Gündogan will langfristig Coach werden, hat wohl bereits die ersten Prüfungen für den Trainerschein absolviert.

Pep jedenfalls sollen Gündogans Trainer-Pläne gefallen haben, heißt es weiter, der Spanier will den Noch-Profi bestmöglich unterstützen. Am Ende wohl auch ein ausschlaggebender Grund für die Rückkehr ins alte Zuhause.

Über den Ablauf seines Barcelona-Abschieds will Gündogan hingegen nicht mehr so gerne reden. "Ich denke, es gehört sich nicht, solche Sachen als Spieler nun genauer zu bewerten", sagte er und setzte hinzu: "Medial und im Umfeld war es aber sehr unruhig um meine Person. Ich möchte alle involvierten Parteien rund um den Verein respektieren und daher jetzt nicht ins Detail gehen."