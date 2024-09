Spanische Torwart-Legende prophezeit ter-Stegen-Ära

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Marc-André ter Stegen gibt beim DFB jetzt als Nummer 1 die Kommandos

32 Lenze auf dem Buckel hat Marc-André ter Stegen sein Ziel endlich erreicht: die Nummer 1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu sein. Eine spanische Torwart-Legende sieht den Barca-Schlussmann noch eine ganze Weile im Zenit - und überschüttet ter Stegen mit Lob.

"32 ist ein ideales Alter für einen Torhüter, ter Stegen hat seine Reife erreicht, ist in seinen besten Jahren. Er hat jetzt auf jeden Fall noch vier Jahre, in denen er sein allerbestes Können abrufen kann", prophezeite Santiago Canizares im Interview mit dem "kicker".

Ter Stegen sei ein Beispiel dafür "dass Deutschland immer großartige Torhüter hat", so der ehemalige spanische Nationaltorwart weiter. Manuel Neuer habe eine Epoche geprägt, nun könne ter Stegen "eine Ära einläuten, seine Ära".

Canizares sieht in ter Stegen einen der "sieben oder acht" Torhüter auf der Welt, "die aktuell den Unterschied ausmachen". Im Spiel mit dem Fuß sei der Deutsche "einer der besten Keeper überhaupt", wegen seines teils durchaus risikoreichen Spiels sei es "nachvollziehbar", dass "er dabei immer mal wieder einen Fehler hat".

Die neue Nummer 1 des DFB sei ein "superkompletter Torwart", lobte der 54-Jährige. "Vor allem im Eins-gegen-eins zeigt er immer wieder ganz außergewöhnliche Paraden, das ist wohl seine allergrößte Stärke. Sollte irgendwann jemand seine besten Szenen für ein Video zusammenstellen, dann wären mit Sicherheit drei oder vier dabei, in denen er auf geradezu brutal starke Weise sein Tor geschlossen hat."

Canizares adelt Barca-Keeper ter Stegen

Was Canizares an ter Stegens Laufbahn beim FC Barcelona besonders imponiert: "Ter Stegen ist unumstritten, sowohl in der Mannschaft als auch im gesamten Verein. Marc war in den vergangenen Jahren einer der wenigen Anker, einer der Stabilitätsfaktoren in einem ansonsten eher instabilen Verein."

Viele Spieler seien in den Vergangenen Jahren bei den Katalanen gekommen und gegangen, "seit Jahren kennzeichnet den Verein auch eine gewisse sportliche Instabilität, Barca war und ist weit weg von seinen sportlichen Zielen. Aber ter Stegen wurde von all dem nicht durchgeschüttelt oder infrage gestellt", sagte Canizares.

Als ter Stegen als junger Spieler 2014 von Borussia Mönchengladbach nach Barcelona kam, war Barca einer der Klubs, der definitiv immer um den Sieg in der Champions League mitspielte, erinnerte Canizares: "Barca hat seither einen Rückschritt gemacht, nicht so ter Stegen. Er wurde größer und immer wichtiger, und das in einer Zeit, gerade auch in den letzten Jahren, in denen es bei Barca nicht einfach war."