Völlig irre! Haaland baut Mega-Startquote aus

IMAGO/David Blunsden

Erling Haaland hat sich selbst übertroffen

In der deutschen Fußball-Bundesliga hat er beinahe so viele Tore für den BVB geschossen (62), wie er Spiele absolvierte (67), in der Premier League liegt seine Ausbeute derzeit über der Anzahl seiner Einsätze und auch in der Champions League toppen die bislang 41 Tore von Erling Haaland die Menge seiner Spiele in der Königsklasse (39) - dennoch kann der Norweger sich selbst noch immer übertrumpfen.

Dass Erling Haaland ein absoluter Experte für den Start in die Saison ist, untermauert ein Blick auf seine Statistiken eindrucksvoll: In seinen ersten beiden Spielzeiten für Manchester City erzielte der Norweger jeweils sechs Treffer an den ersten vier Liga-Spieltagen. Beim BVB waren es 2020 vier und 2021 fünf und sechs Buden gelangen ihm 2019 im Trikot von RB Salzburg - Peanuts im Vergleich mit der aktuellen Spielzeit!

Beim 2:1-Sieg der Cityzens gegen den FC Brentford erzielte Haaland am vierten Spieltag der Premier-League-Saison 2024/25 seine Treffer acht und neun. Eine schlicht unglaubliche Ausbeute.

Nach einem Tor zum Auftakt gegen den FC Chelsea (2:0) ließ Haaland gegen Ipswich Town (4:1) und West Ham United (3:1) je einen Hattrick regnen, gegen Brentford folgte nun ein Doppelpack.

Insgesamt steht Haaland im englischen Fußball-Oberhaus damit bei 72 Toren, die er in 70 Einsätzen erzielen konnte.

Haaland "schmerzfrei" und noch besser

Bereits nach dem 2:0 zum Liga-Auftakt gegen Chelsea, bei dem Haaland bis auf seinen Treffer recht blass blieb, erklärte der 24-Jährige: "Das war ein guter Start in die Saison für mich - ich habe mich noch nie besser gefühlt. Mein Körper ist zum ersten Mal seit langer Zeit schmerzfrei."

Allein der Umstand, dass sich Haaland "nie besser gefühlt" haben soll, warf damals Fragen auf, die den gegnerischen Verteidigern die Schweißperlen auf die Stirn getrieben haben dürften. Wenige Spieltage später ist klar, der Torjäger hat nicht übertrieben.

Sportlich läuft es allerdings nicht nur für Haaland rund: Nach dem vierten Sieg in Serie führt Manchester City die Tabelle klar an. Zumal der bislang ärgste Verfolger FC Liverpool beim 0:1 gegen Nottingham Forest einen überraschenden Rückschlag kassierte.

Das goldene Tor für Nottingham erzielte Callum Hudson-Odoi (72.), der lange als Megatalent galt, hartnäckig und vergeblich vom FC Bayern umworben wurde, aber nie den ganz großen Druchbruch schaffte.