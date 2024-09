Nächste Station schon fix? Messi-Zukunft steht wohl fest

IMAGO/Vanessa Carvalho

Lionel Messi plant gerade, was sein Karriereende aussehen soll

Wie geht es für Lionel Messi nach Ablauf seines Vertrages bei MLS-Klub Inter Miami Ende 2025 weiter? Laut einem Bericht aus Spanien steht die Antwort auf diese Frage bereits fest.

Anders als viele andere Fußballer hat Lionel Messi gar nicht so viele Klubs in seiner Historie stehen. Schon im Alter von 13 Jahren wechselte er aus Argentinien in die Jugend des FC Barcelona, wo sein kometenhafter Aufstieg startete und wo er zum Weltklasse-Spieler wurde. Mehr als 21 Jahre lang trug Messi das Barca-Wappen auf der Brust.

Es folgte ein Intermezzo bei Paris Saint-Germain und im Sommer 2023 schließlich der Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer zu Inter Miami, wo der Argentinier einen Vertrag bis Ende 2025 unterschrieb. Doch was passiert eigentlich nach Ablauf des Arbeitspapiers? Kann sich Messi, dann immerhin auch schon 38 Jahre alt, noch weitere Saisons in der MLS vorstellen?

Offenbar nicht, denn wie die katalanische Zeitung "El Nacional" berichtet, hat Messi sich nach seiner Zeit in Florida für eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte entschieden. Gemeint ist damit nicht der FC Barcelona, sondern sein Heimat- und Kindheitsklub Club Atlético Newell’s Old Boys in der argentinischen Provinz.

Dort, in Rosario, hatte Messi im Alter von acht bis 13 Jahren für die Newell's Old Boys gespielt und in der Vergangenheit bereits einige Male erklärt, irgendwann zum Vertreter der Primera Divisíon zurückkehren zu wollen.

MLS: Messi darf vom Titel träumen

"Wenn ich morgen nach Argentinien zurückkehren würde, was ich sehr gerne tun würde, wäre der Verein, für den ich spielen würde, Newell's", betonte er beispielsweise 2016 im Interview mit "El Planeta Urbano". Anfang 2026 könnte es nun laut dem Bericht nun wirklich soweit sein.

Laut "El Nacional" will Messi letztendlich im Trikot seines Herzensklubs seine Fußballerkarriere beenden.

Vorher hat der viermalige Weltfußballer allerdings noch etwas mit Inter Miami vor. In der MLS befindet sich sein Klub voll auf Playoff-Kurs und darf sich Hoffnungen auf den Titel machen. Mit 14 Toren und zehn Vorlagen hat Messi - trotz seines zurückliegenden Verletzungsausfalls - großen Anteil am Erfolgslauf.