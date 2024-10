Raúl gibt Trainerposten bei Real Madrid ab

IMAGO/Mutsu Kawamori

Raúl wird die zweite Mannschaft von Real Madrid am Saisonende verlassen

Wenige Tage, nachdem intensiv über eine Rückkehr von Real-Legende Raúl zum FC Schalke diskutiert wurde, steht offenbar fest, dass der frühere Weltklasse-Stürmer seinen Job als Trainer bei der zweiten Mannschaft der Königlichen verliert. Verlassen soll er die Madrilenen aber nicht.

Wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, läuft die Zeit von Raúl als Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid nach der Saison 2024/25 ab. Nach dann sechs Jahren wird der heute 47-Jährige vom ehemaligen Real-Profi Álvaro Arbeloa ersetzt, der zurzeit die A-Jugend des Vereins betreut.

Gleichbedeutend mit einem Real-Aus soll Raúls Absetzung als Trainer der Reserve jedoch nicht sein. Laut "Marca"-Angaben wollen die Königlichen ihre Klub-Legende weiterhin im Verein behalten. Unklar ist allerdings, welche Rolle er künftig einnehmen wird. Dem Bericht zufolge sind hier zwei Szenarien denkbar.

Real Madrid hat zwei Posten für Raúl in der Hinterhand

Option Nummer eins: Der frühere Stürmer steigt in den Trainerstab der ersten Mannschaft auf und unterstützt dort Cheftrainer Carlo Ancelotti. Option Nummer zwei: Raúl bekommt eine verantwortliche Position im Jugendbereich und kümmert sich in organisatorischer Rolle um den königlichen Nachwuchs.

Welche der beiden Optionen es letztlich wird, steht der "Marca" zufolge noch nicht fest und soll erst noch zwischen den Parteien besprochen werden.

FC Schalke wollte Raúl zurückholen

Der Name des ehemaligen Weltklasse-Stürmers war in den letzten Wochen in Deutschland wieder präsent. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge dachte der FC Schalke 04 über eine Verpflichtung seines früheren Profis nach.

Vorstandsboss Matthias Tillmann und Kaderplaner Ben Manga sollen sogar nach Madrid geflogen sein, um sich mit Raúl zu treffen und über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Details dazu sind nicht bekannt.