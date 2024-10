Ex-Eintracht-Star Kolo Muani vor Blitz-Aus in Paris?

IMAGO/FRED PORCU

Randal Kolo Muani hat sein 95-Millionen-Preisschild bisher nicht gerechtfertigt

Für rund 95 Millionen Euro wechselte Randal Kolo Muani im Sommer 2023 von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain. Mit Leistung zurückgezahlt hat der Offensivspieler bisher nur einen Bruchteil dieser Summe. Weil es für ihn nicht wie erhofft läuft, wird nun schon über seinen Abschied diskutiert.

48 Pflichtspiele hat Randal Kolo Muani seit seiner Ankunft aus Frankfurt im Sommer 2023 für Paris Saint-Germain bestritten. 48 Spiele, in denen er seine horrende Ablösesumme in Höhe von 95 Millionen Euro nur selten rechtfertigen konnte. Trotzdem halten ihm die PSG-Bosse die Treue - noch.

Wie lange das der Fall sein wird, dürfte sich in den kommenden Monaten entscheiden. Findet der 25-Jährige in diesem Zeitraum nicht endlich dauerhaft zu seiner Bestform, könnte laut Angaben des Portals "CaughtOffside" ein Transfer im Raum stehen.

ManUnited hat "ernsthaftes Interesse" an Ex-Eintracht-Profi Kolo Muani

Mit Manchester United soll sich auch schon ein namhafter Interessen in Stellung bringen. Laut "CaughtOffside" besteht beim englischen Rekordmeister ein "ernsthaftes Interesse" am französischen Nationalspieler. Intern soll für einen Transfer eine Ablöse in Höhe von 70 Millionen Euro veranschlagt worden sein.

Schlecht für Manchester: Der kriselnde Premier-League-Klub bräuchte eigentlich dringend eine Sofort-Hilfe in der Offensive. Dem Bericht zufolge werden die Pariser die Tür für einen Winter-Wechsel Kolo Muanis aber nicht öffnen. Diese Chance sei "klein". Erst im Sommer 2025 könne sich dies ändern, heißt es.

Unbestritten ist allerdings, dass sich der französische Top-Klub von seinem Königstransfer des Sommers 2023 mehr erhofft hatte. Erst vor wenigen Tagen stellte die renommierte Tageszeitung "Le Parisien" die Frage in den Raum, warum PSG Kolo Muani geholt und stattdessen nicht einfach an Hugo Ekitike festgehalten habe. Das Potenzial des aktuellen Frankfurters sei deutlich interessanter, schrieb die PSG-Insiderin Coralie Salle, die mit ihren Worten vielen Fans aus der Seele sprach.