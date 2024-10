Droht David Alaba das Karriereende?

IMAGO/Mikoaj Barbanell / SOPA Images

Die Zukunft von David Alaba ist offenbar unklar

David Alaba von Real Madrid droht offenbar ein Horror-Szenario. In Spanien kursiert ein Gerücht über ein mögliches Karriereende des ehemaligen Spielers vom FC Bayern.

Schon seit Mitte Dezember 2023 laboriert David Alaba an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Wann der Österreicher auf den Platz zurückkehrt, weiß niemand so genau.

Sowohl die Verantwortlichen von Real Madrid als auch der Abwehrspieler selbst sollen sich darauf geeinigt haben, kein Datum eines möglichen Comebacks festzulegen - um so auch die Erwartungen niedrig zu halten.

In spanischen Medien ist nun die Rede davon, dass Alaba frühestens 2025 auf den Platz zurückkehren könnte.

Sportjournalist Edu Pidal malte sogar ein noch weitaus düsteres Szenario. "Er hat nach dem Training starke Schmerzen. Der Knorpel hat abgebaut, was dazu führt, dass die Knochen im Knie aufeinander reiben. Es besteht die Sorge, dass David Alaba gar nicht mehr zum Fußball zurückkehren kann", sagte er beim Radiosender "Onda Cero".

Aussagen, denen der "ORF" am Dienstag widersprach. In der Sendung "Zeit im Bild" hieß es unter Berufung auf das Umfeld von Alaba, dass der Spieler Fortschritte in der Reha macht. Ein Zeitpunkt für ein Comeback könne aber nicht genannt werden.

Auch der italienische Transferexperte Fabrizio Romano schaltete sich in die Diskussion ein. Er bezeichnete die Gerüchte über ein vorzeitiges Karriereende Alabas als "kompletten Blödsinn". Die Reha verlaufe nach Plan, der Spieler, Doktoren und Fitnesstrainer seien zufrieden mit dem Heilungsprozess, schrieb Romano auf X.

Alaba äußert sich optimistisch

Alaba selbst hatte sich am Freitag noch optimistisch zu Wort gemeldet. Bei Instagram postete er einige Trainingsbilder und -videos von sich und schrieb dazu: "Der Weg zurück ist jeden Schritt wert."

Auch Anfang Oktober hatte der Österreicher bei der Sporthilfe-Gala in Wien betont: "Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt, dass es einen Monat früher oder später ist. Ich will bei 100 Prozent zurückkommen. Und es wird auch von Woche zu Woche besser."

Alaba war im Mai erneut wegen der Nachwirkungen seines Kreuzbandrisses im linken Knie operiert worden. Die schwere Verletzung hatte er sich bei Reals Ligaspiel gegen den FC Villarreal kurz vor Weihnachten 2023 zugezogen.

Alaba hatte dem FC Bayern im Sommer 2021 nach mehr als einem Jahrzehnt den Rücken gekehrt und war ablösefrei zu Real Madrid gewechselt. Dort steht er inzwischen bei 102 Pflichtspielen (fünf Tore, neun Vorlagen). Sein Vertrag ist noch bis 2026 datiert.