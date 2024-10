Früherer Marseille-Profi Barrada mit 35 Jahren gestorben

IMAGO/Michel/Icon Sports

Abdelaziz Barrada starb im Alter von 35 Jahren.

Der marokkanische Ex-Nationalspieler Abdelaziz Barrada ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Das teilten seine früheren Vereine Paris Saint-Germain und Olympique Marseille mit.

Unter anderem die französische Sporttageszeitung "L'Équipe" berichtet, dass Barrada einem Herzinfarkt erlegen sei. Am Sonntagabend (20.45 Uhr) soll es vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Marseille und Paris eine Schweigeminute geben.

Der Mittelfeldspieler absolvierte 28 Länderspiele für Marokko, war beim Afrika-Cup 2013 und den Olympischen Spielen in London 2012 im Einsatz. Seine Karriere hatte Barrada bereits 2021 beendet.

Der in Frankreich geborene Offensivspieler stammt aus der Jugend von PSG, fasste als Profi beim FC Getafe in Spanien Fuß. In seiner Karriere spielte er für Marseille sowie Clubs in der Türkei, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.