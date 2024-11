Dwight Yorke übernimmt Trinidad und Tobago

AFP/SID/SAEED KHAN

Neuer Mann an der Seitenlinie: Dwight Yorke

Der ehemalige Premier-League-Star Dwight Yorke ist neuer Nationaltrainer Trinidad und Tobagos. Der Ex-Spieler von Aston Villa und Manchester United folgt beim Karibikstaat mit sofortiger Wirkung auf Angus Eve, der im Sommer aus dem Amt ausgeschieden war. Mit Yorke hofft der 102. der FIFA-Weltrangliste, sich zum zweiten Mal nach 2006 für eine WM-Endrunde zu qualifizieren.

"Ich bin stolz und privilegiert, die Ehre zu haben, die Nationalmannschaft von Trinidad und Tobago zu führen", sagte Yorke. Vor 18 Jahren bei der Weltmeisterschaft in Deutschland hatte der ehemalige Stürmer sein Heimatland als Kapitän angeführt, der 72-malige Nationalspieler ist nicht zuletzt wegen seiner Zeit in England eine der bekanntesten Fußball-Persönlichkeiten in Trinidad und Tobago.

Yorke bestritt insgesamt 375 Pflichtspiele in der Premier League. Die längste Zeit verbrachte er bei Aston Villa, die erfolgreichste bei ManUnited: Mit dem Rekordchampion wurde er dreimal englischer Meister und gewann je einmal die Champions League und den FA Cup. Zuletzt war der 52-Jährige als Trainer beim australischen Erstligisten Macarthur FC tätig.