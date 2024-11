Mbappe wirkt bei Real Madrid völlig isoliert

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Kylian Mbappe hat bei Real Madrid einen schweren Stand

Es war wohl der Transfer des Sommers: Superstar Kylian Mbappe wechselt von Paris Saint-Germain zu Real Madrid. Doch aus der Traumhochzeit wird zunehmend ein Albtraum. Bei Mbappe läuft es nach wie vor nicht rund im Dress der Königlichen. Jetzt tauchte ein Video auf, das den Franzosen scheinbar von seinen Mannschaftskollegen isoliert zeigt.

Bei Real Madrid läuft es derzeit nicht rund. Nach der 0:2-Niederlage in der Champions League beim FC Liverpool droht sogar das Ausscheiden in der Liga-Phase. Und die Real-Krise hat derzeit ein Gesicht: Kylian Mbappe.

Der Superstar vergab den zwischenzeitlich möglichen Ausgleich per Elfmeter. Doch das Liverpool-Spiel war keineswegs die Ausnahme, sondern reihte sich ein in zahlreiche Auftritte, in denen der Franzose blass blieb. Das führte unter anderem dazu, dass er nicht mal mehr für sein Nationalteam nominiert wurde.

Real Madrid: Video zeigt Mbappe-Misere

Offenbar ist Mbappe innerhalb des Real-Kaders isoliert. Zumindest legt dies ein Video nahe, dass in den sozialen Medien aufgetaucht ist. Es zeigt mehrere Real-Spieler in den Katakomben während der Partie in Liverpool.

Imaginate ser #Mbappe y que pasen de tu cara de esta manera como si fueras un canterano que recién sube a primera. Está claro que pasan cosas ahi, #Bellingham lo humilla. pic.twitter.com/QtnyLPOXAu — F. C. Barcelona "El Fútbol Total" (@FCBfutboltotal) 29. November 2024

Darauf zu sehen: Mbappe, der versucht mit Jude Bellingham ins Gespräch zu kommen. Der Ex-BVB-Star ignoriert ihn aber völlig und spricht lieber mit anderen Mitspielern. Während eine Traube aus Bellingham, Antonio Rüdiger und einigen weiteren Kameraden miteinander sprechen, steht Superstar Mbappe allein an die Wand gelehnt außerhalb dieses Kreises.

Geteilt wurde das Video übrigens von einem Barca-Fan-Account. Bei den Anhängern der Rivalen wird die Szene natürlich mit Schadenfreude aufgenommen. "Stell dir vor, du wärst Mbappe und deine Teamkollegen würden an dir vorbeigehen, als wärst du ein Jugendspieler. Bellingham demütigt ihn", ist das Urteil des "X"-Accounts "F.C. Barcelona 'El Futbol Total'".

Mbappe wird versuchen, auf dem Platz ein Zeichen zu setzen, um zu zeigen, dass er es nicht verlernt hat und der Wechsel nach Spanien die richtige Entscheidung für ihn gewesen ist. Die nächste Chance dazu hat er am Sonntag im Liga-Heimspiel gegen Getafe.