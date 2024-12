Liverpool-Fans verhöhnen Guardiola

IMAGO/Peter Byrne

Pep Guardiola nimmt's sportlich

Pep Guardiola und Manchester City kassieren beim FC Liverpool die nächste Niederlage. Kurz vor Ende der Partie fordern einige Anhänger der Reds den Star-Trainer mit Schmähgesängen heraus.

Wer den Schaden hat, ...

Pep Guardiola und Manchester City erlebten auch beim FC Liverpool einen gebrauchten Fußball-Abend. Die Reds dominierten das Premier-League-Spiel an der Anfield Raod und schickten die Skyblues mit 2:0 nach Hause. Für Pep und Co. war es nun die sechste Niederlage aus den vergangenen sieben Pflichtspielen. Der einstige Liga-Dominator steckt in einer dicken Formkrise.

Ende der Partie verhöhnten einige Liverpool-Fans den Star-Trainer. "You're getting sacked in the morning" (zu deutsch: Morgen wirst du entlassen), sangen sie dem Spanier entgegen.

Pep Guardiola keeps reminding everyone he's won six Premier League titles 😂 pic.twitter.com/obXGpO3ycL — ESPN FC (@ESPNFC) 1. Dezember 2024

Guardiola reagierte mit einer klaren Handgeste und zeigte mit seinen Fingern die Zahl sechs. Genau, so viele Liga-Titel sammelte der 53-Jährige mit ManCity in seiner Amtszeit. Dazu schickte er ein Lachen in Richtung der Fans.

Guardiola: "Das habe ich nicht erwartet"

Unter der Woche hatte Guardiola noch für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich nach dem 3:3 und einer verspielten 3:0-Führung gegen Feyenoord in der Champions League vor Wut und Ärger blutig im Gesicht gekratzt hatte. Diesmal löste er den Stress also mit einem kühlen Konter.

Von den Gesängen zeigte er sich allerdings überrascht. "Vielleicht hätten sie es in der Vergangenheit singen sollen. Ich habe das von den Liverpoolern nicht erwartet, aber das ist in Ordnung, das ist Teil des Spiels und ich verstehe das vollkommen", sagte er bei "Sky Sports".

Er räumte ein, dass alle Stadien ihn "entlassen sehen" wollen, "das hat in Brighton angefangen. Vielleicht haben sie mit den Ergebnissen, die wir erzielt haben, recht."

Cody Gakpo erzielte für den FC Liverpool (12. Minute) die Führung nach Vorlage von Mohamed Salah. Den hochverdienten Endstand besorgte der Ägypter dann in der Endphase (78.) per Strafstoß.

City steht nach der vierten Liga-Pleite in Serie nur noch auf Platz fünf der Tabelle. Der Abstand auf die Reds beträgt schon elf Zähler.