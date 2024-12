Saudi-Klub bereitet Offerte für Barcelonas Raphinha vor

IMAGO/Ricardo Larreina

Verlässt Raphinha den FC Barcelona in Richtung Saudi-Arabien?

Raphinha ist in dieser Saison für den FC Barcelona und Trainer Hansi Flick einer der wichtigsten Spieler und blüht richtig auf. Wie lange er noch für die Katalanen die Fußballschuhe schnürte, ist allerdings unklar. Saudi-Arabien soll locken.

Im Sommer 2022 wechselte Raphinha für satte 58 Millionen Euro von Leeds United zum FC Barcelona. Zunächst brauchte der Brasilianer einige Anlaufzeit an seiner neuen Wirkungsstätte, zeigte Höhen und Tiefen auf dem Fußballplatz. Seit der Amtsübernahme von Hansi Flick als Chefcoach vor der laufenden Saison startet der 27-Jährige aber durch.

Das sorgt für Aufmerksamkeit, auch bei den finanzstarken Teams in Saudi-Arabien, die schon so manchen namhaften Akteur aus Europa in die heimische Pro League lotsten. Laut dem Portal "Fichajes.net" soll Al-Ittihad nun eine großzügige Offerte für Raphinha vorbereiten.

Mit einem millionenschweren Gehalt versucht der saudische Top-Klub, bei dem bereits Stars wie N’Golo Kanté oder Karim Benzema unter Vertrag stehen, Raphinha einen Wechsel schmackhaft zu machen.

Er wäre eine Bereicherung für die dortige Liga und würde die Attraktivität erhöhen. Zudem könnte Raphinha einer der bestbezahlten Spieler der Welt werden, was definitiv ein Anreiz sein dürfte.

Wird der FC Barcelona weich?

Auch für den FC Barcelona lohnt es sich mutmaßlich, über einen möglichen Deal nachzudenken. Schließlich haben die Katalanen seit geraumer Zeit mit finanziellen Problemen zu kämpfen und müssen immer neue Maßnahmen ergreifen, um liquide zu bleiben.

Bleibt noch abzuwarten, wie der Spieler selbst über einen Wechsel denkt, wenn es zu einer konkreten Anfrage kommt. Raphinha ist nämlich erst seit seinem Wechsel nach Barcelona in der obersten Etage des europäischen Fußballs angekommen und kann dort in der Champions League auf sich aufmerksam machen.

Die Frage, ob ihm sportlicher Ruhm oder das Geld wichtiger ist, muss er im Endeffekt für sich selbst beantworten.