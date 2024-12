Real Madrid rückt Barca auf die Pelle

IMAGO/Felipe Mondino / SOPA Images

Real Madrid hat auch dank Superstar Kylian Mbappe den Strauchler des FC Barcelona genutzt

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat auch dank Superstar Kylian Mbappe den Strauchler des FC Barcelona genutzt und den Rückstand auf den katalanischen Spitzenreiter auf zwei Punkte reduziert.

Der Champions-League-Sieger von Trainer Carlo Ancelotti erfüllte die Pflichtaufgabe beim FC Girona durch ein 3:0 (1:0) ohne Mühe. Barca war zuvor nicht über ein 2:2 bei Betis Sevilla hinausgekommen, Trainer Hansi Flick sah zudem Rot wegen übermäßigen Meckerns.

Jude Bellingham (36.), Arda Güler (55.) und Mbappe (62.) sicherten den Gästen am Samstagabend den elften Saisonsieg und brachten die Königlichen nach dem 1:2 bei Athletic Bilbao am vergangenen Mittwoch, als Mbappe zum zweiten Mal in dieser Saison einen Elfmeter verschossen hatte, wieder auf Kurs. Real lauert mit nun 36 Punkten hinter Barca (38) und hat zudem ein Spiel weniger als der Erzrivale absolviert.

Für Mbappe war es auf Vorlage von Luka Modric der elfte Pflichtspieltreffer seit seiner Ankunft in Madrid im vergangenen Sommer - und Balsam für die Seele. Nach seinem vergebenen Elfmeter unter der Woche hatte der französische Vizeweltmeister von einem "schwierigen Moment" gesprochen.

Auch Real konnte vor dem Duell bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21:00 Uhr/DAZN) in der Champions League, wo das Team um Nationalspieler Antonio Rüdiger mit nur zwei Siegen aus fünf Spielen unter Zugzwang steht, Selbstvertrauen tanken.