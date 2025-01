Cristiano Ronaldo zu PSG? Das ist dran am wilden Gerücht

IMAGO/NOUSHAD

Wilde Gerüchte um Cristiano Ronaldo und PSG

Cristiano Ronaldo ein Thema bei Paris Saint-Germain? Entsprechende Spekulationen kursieren in den sozialen Netzwerken. Was ist wirklich dran an dem wilden Gerücht?

Nichts, das zumindest vermelden der französische Hörfunksender "RMC" sowie Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend. Es gebe keine Gespräche über einen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu PSG, schrieb der italienische Reporter bei X.

In dem "RMC"-Bericht wird die angebliche News, die demnach zunächst von einem oder mehreren Accounts aus Portugal verbreitet wurde, als "unglaubwürdiges Gerücht" abgekanzelt. PSG wolle den 39 Jahre alten Superstar nicht verpflichten.

Ronaldo verdient seine üppigen Brötchen seit Anfang 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien. Sein Vertrag dort, der ihm ein Jahresgehalt von 200 Millionen Euro garantieren soll, ist noch bis zum Saisonende datiert. Danach wäre CR7 nach jetzigem Stand also ablösefrei zu haben.

Dass es ihn ausgerechnet in die Ligue 1 zieht, sollte sein extrem lukratives Wüsten-Abenteuer enden, scheint allerdings unwahrscheinlich. Im Rahmen der Verleihung der Global Soccer Awards zuletzt in Dubai hatte Ronaldo gegen Frankreichs höchste Spielklasse ausgeteilt.

Cristiano Ronaldo ätzt gegen die Ligue 1

"Die Saudi League ist natürlich besser als die Ligue 1. Frankreich hat nur PSG. Der Rest ist erledigt. Ich sage es nicht, weil ich dort spiele. Sie sollten herkommen, bei 38, 39, 40 Grad sprinten. Ich bin mal gespannt, wie es ihnen gehen würde. Sie sollten hierhin wechseln und schauen", so der Portugiese.

Weiter erklärte er: "Es interessiert mich nicht, was die anderen sagen. Frankreich ist nur PSG, Sorry. PSG ist das stärkste Team. Kein Team kann mit ihnen mithalten. Sie haben die besten Spieler und mehr Geld. Das ist Fakt."

Für Al-Nassr steht Ronaldo bei 74 Toren und 18 Vorlagen in 83 Pflichtspielen. Einen Titel hat der fünfmalige Weltfußballer mit dem Verein aus der saudischen Hauptstadt Riad aber noch nicht gewonnen.