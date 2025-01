Ancelotti wütet: Kabinen-Knall bei Real Madrid enthüllt

IMAGO/Ivan Terron

Carlo Ancelotti hadert in dieser Saison oft mit den Real-Stars

Real Madrid grüßt in der spanischen Liga mittlerweile von der Spitze, spielt aber nur selten wie ein Tabellenführer. Das war auch beim jüngsten 2:1-Arbeitssieg gegen Valencia der Fall. Trainer Carlo Ancelotti soll deswegen schon zur Halbzeit kräftig auf den Tisch gehauen haben.

Bei Real Madrid ist und bleibt in dieser Saison viel Sand im Getriebe. Die Ergebnisse der Königlichen sind in den meisten Fällen zufriedenstellend, die Leistungen dagegen nicht. Das Team von Carlo Ancelotti präsentiert sich in dieser Spielzeit extrem verwundbar und wirkt nicht mehr wie die Mannschaft, die von der ersten bis zur 90. Minute alles im Griff hat.

Das war auch im Ligaspiel gegen Valencia in der vergangenen Woche der Fall. Dort zeigte der Rekordmeister besonders vor der Pause einen über weite Strecken lust- und antriebslosen Auftritt. Nur einigen Glanzparaden von Torhüter Thibaut Courtois war es zu verdanken, dass es zur Pause "nur" 0:1 stand.

"Real-Kabine bekommt schon wieder Risse"

In der Kabine hat Ancelotti seinem Frust dann mächtig Luft gemacht. Einem "Marca"-Bericht zufolge stauchte der Trainer sein Team zusammen und sagte ihnen deutlich, dass sie nicht automatisch gewinnen, weil sie Real Madrid sind. "Die Wände der Kabine bekommen schon wieder Risse", schrieb die "Marca" zur angespannten Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft.

In seiner Halbzeitansprache soll Ancelotti seiner Elf vor allem das einmal mehr nachlässige Defensivverhalten angekreidet haben. Etwas, das sich wie ein Roter Faden durch die Saison zieht. Das Star-Ensemble opfere sich in der Abwehr nicht füreinander auf und zeige nicht die nötige Intensität, lautet laut "Marca" der Ancelotti-Vorwurf an seine Spieler.

Gegen den FC Valencia hatte das am Ende keine Folgen. Nach der Pause drehten die Königlichen die Partie dank späten Toren von Luka Modric und Jude Bellingham in Unterzahl, nachdem Vinicius Jr. in der 79. Minute vom Platz gestellt wurde.