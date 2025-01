Englische Frauenliga testet Alkohol im Stadion

IMAGO/Rachel Le Poidevin / SPP/SID/IMAGO/Rachel Le Poidevin / SPP

Am 19. Januar findet ein erster Test in Bristol statt

Nach 40-jähriger Durststrecke könnte der Alkohol in die englische Fußballliga zurückkehren - vorerst aber nur in ausgewählte Stadien der zweiten englischen Frauenliga. Wie die britische Tageszeitung The Guardian am Donnerstag berichtete, soll der Verzehr von Alkohol im Rahmen eines Pilotprojektes ab Anfang Januar in vier Vereinen der Women's Championship getestet werden.

Die Klubs aus Birmingham, Bristol City, Newcastle and Southampton nehmen an dem Projekt teil, das vorerst auf nur wenige ausgewählte Partien beschränkt ist. Sollten die Erkenntnisse positiv ausfallen, könnte die Women's Professional Leagues Limited (WPLL) das Projekt zunächst auch auf weitere Vereine der ersten und zweiten Frauenliga ausweiten.

Anders als die fünf höchsten Spielklassen des englischen Männerfußballs, ist die Frauenliga nicht an den Sporting Events Act aus dem Jahr 1985 gebunden. In diesem ist das Alkoholverbot auf der Stadiontribüne gesetzlich festgelegt.