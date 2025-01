Barca düpiert Real im Supercopa-Finale

IMAGO/Jose Breton

Große Freude bei den Barca-Stars

Trainer Hansi Flick hat seinen ersten Titel mit dem FC Barcelona gewonnen und dem Erzrivalen Real Madrid auch in der spanischen Supercopa eine krachende Niederlage verpasst.

Barca triumphierte im Duell in Dschidda/Saudi-Arabien am Sonntag 5:2 (4:1) und düpierte die Königlichen wie schon beim 4:0 im Liga-Hinspiel Ende Oktober in Madrid.

In einem hart geführten Schlagabtausch ging Real (mit Antonio Rüdiger in der Startelf) noch durch Kylian Mbappe (5.) in Führung, danach drehte aber Barcelona auf. Lamine Yamal (22.), Robert Lewandowski (36./Foulelfmeter), Raphinha (39.) und Alejandro Balde (45.+10) schossen bis zur Pause eine klare Führung heraus.

Raphinha, der in der Champions League beim 4:1 gegen den FC Bayern als Dreifach-Torschütze überragt hatte, erhöhte auf 5:1 (48.). Nach einer Roten Karte gegen "Nottorhüter" Wojciech Szczesny wegen einer Notbremse witterte Real noch einmal seine Chance, kam aber nur noch zum 2:5 durch Rodrygo (61.).

Der Ex-Leipziger Dani Olmo, um dessen Spielberechtigung es seit Wochen ein unsägliches Hickhack gibt, wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt.