Star-Quartett soll mit Abschied von Real Madrid drohen

IMAGO/Jose Breton

Aurélien Tchouaméni (l.) und Eduardo Camavinga sollen zu den Stars zählen, die mit einem Abschied von Real Madrid drohen

Der aktuelle Vertrag von Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid endet im Sommer 2026, immer häufiger wird in den Medien allerdings darüber spekuliert, dass der Italiener schon nach der laufenden Saison seinen Stuhl räumen muss. Sollte es dazu kommen, gilt Bayer Leverkusens Coach Xabi Alonso als einer der heißesten Kandidaten auf die Nachfolge. Ein Umstand, der nicht bei jedem Star im Kader der Königlichen auf Gegenliebe stoßen soll.

Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen wird immer wieder mit einem Wechsel an die Seitenlinie von Real Madrid in Verbindung gebracht. Bei den Madrilenen hält aktuell mit Carlo Ancelotti zwar einer der erfolgreichsten Übungsleiter der Geschichte das Zepter in der Hand, vor allem, wenn man die Saison ohne Titel beenden sollte, könnte sich allerdings dennoch Veränderung abzeichnen.

Sollte im Falle des Falles Xabi Alonso die Nachfolge antreten, dürfte ein Quartett vor der Flucht stehen. Das berichtet "Don Balon".

Demnach sollen mit Eder Militao, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga und Aurélien Tchouaméni gleich vier Topstars der Madrilenen gegenüber Real-Präsident Florentino Pérez klargemacht haben, dass sie bei einer Entlassung von Ancelotti einen Abschied aus der spanischen Hauptstadt anstreben würden. Dies gelte konkret, wenn Alonso übernehmen würde, treffe aber auch auf andere mögliche Nachfolger zu, heißt es.

Real Madrid bei Trio am längeren Hebel

Das Quartett soll Ancelotti dafür dankbar sein, auch in schwereren Zeiten Rückendeckung erhalten zu haben.

Vor allem Militao, Mendy und Tchouameni zählen unter Ancelotti zu den Vielspielern, Camavinga kam seltener zum Einsatz, verpasste allerdings auch schon einige Partien verletzungsbedingt.

Vorteil für Real: Bei Militao (Vertrag bis 2028), Camavinga (Vertrag bis 2029) und Tchouameni (Vertrag bis 2028) sitzt man aufgrund der Vertragssituation am längeren Hebel, Mendys aktuelles Arbeitspapier endet hingegen im Sommer 2025. Nicht auszuschließen, dass der Franzose nur verlängert, wenn Ancelotti bleibt. Allerdings soll Real ohnehin seit Längerem nach einer Alternative für den 29-Jährigen suchen.