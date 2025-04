IMAGO/Pressinphoto

Antonio Rüdiger wird Real Madrid länger fehlen

In den vergangenen Tagen lieferte DFB-Star Antonio Rüdiger negative Schlagzeilen, weil ihm während Real Madrids Finalpleite in der Copa del Rey gegen den FC Barcelona (2:3 n.V.) völlig die Nerven durchgebrannt waren. Am Dienstag sorgte Real nun mit einer neuen Ankündigung um den Innenverteidiger für Aufsehen.

Während der 2:3-Niederlage nach Verlängerung von Real Madrid gegen den FC Barcelona im Endspiel der Copa del Rey zeigte sich Antonio Rüdiger von seiner allerschlechtesten Seite. Der deutsche Fußball-Nationalspieler verlor nach einer Schiedsrichterentscheidung kurz vor dem Ende der Verlängerung völlig die Nerven, warf eine Taperolle nach dem Unparteiischen und beschimpfte diesen auf Deutsch mit den Worten "Hurensohn" und "Missgeburt".

Trotz einer zeitnahen Entschuldigungen prasselte in der Folge zu Recht reichlich Kritik auf Rüdiger ein, dem wohl auch eine enorme Sperre seitens des spanischen Verbandes droht. Zur Verfügung stünde der 32-Jährige den Königlichen allerdings sowieso nicht.

Wie Madrid verkündete, wurde Rüdiger am Dienstag "erfolgreich wegen eines Teilrisses des Außenmeniskus im linken Bein operiert". Die OP wurde von Dr. Manuel Leyes "unter Aufsicht des medizinischen Dienstes von Real Madrid durchgeführt", Rüdiger werde in Kürze mit der Reha beginnen.

DFB-Elf doch ohne Rüdiger?

Eine Ausfallzeit nennt Real in der offiziellen Mitteilung nicht, die spanische "Marca" schreibt allerdings von einer Dauer von sechs bis acht Wochen, Transferexperte Fabrizio Romano geht von "knapp zwei Monaten" aus.

Sollte dies zutreffen, stünde Rüdiger auch der DFB-Elf im Halbfinale der Nations League gegen Portugal (04. Juni) nicht zur Verfügung. Selbiges gilt für ein mögliches Endspiel am 08. Juni.

Zuvor forderten nicht wenige Insider bereits, dass der deutsche Verband Rüdiger aufgrund seiner Entgleisung für die anstehenden Partien suspendiert, mehr als eine verbale Rüge setzte es allerdings nicht.

Inzwischen hat auch Rüdiger selbst auf seinen Ausfall reagiert: "Nachdem ich mehr als sieben Monate mit starken Schmerzen gespielt habe, war es leider unvermeidlich, dass ich mich einer Meniskus-OP unterziehen musste. Jetzt bin ich endlich wieder schmerzfrei und die OP war ein Erfolg", so der Abwehrstar auf Instagram.

Die Hoffnung auf eine Teilnahme am Endturnier der Nations League hat Rüdiger zudem nicht aufgegeben. "Ich möchte schnellstmöglich wieder spielen können, da zwei große Turniere mit der Nations League und der Klub-WM vor mir liegen, aber ich muss jetzt von Woche zu Woche schauen und wir werden sehen. Ich werde alles tun, damit es möglich ist."